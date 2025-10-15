조 대법원장, 마무리발언
“굳건한 소명의식으로 사명 다 하겠다”
[헤럴드경제=안세연 기자] 조희대 대법원장은 15일 대법원 청사에서 진행된 현장 국정감사에서 “국민의 기대와 요구가 무엇인지 세심히 살피겠다”며 “굳건한 소명의식으로 사명을 다 하겠다”고 밝혔다.
이날 조 대법원장은 관례대로 현장 국정감사에 불출석했다. 통상 대법원장은 국감의 시작과 종료 시에 인사 발언과 마무리 발언을 한 뒤 퇴정한다. 조 대법원장은 마무리 발언에서 “이틀에 걸쳐 늦은 시간까지 국정감사를 수행하느라 애쓴 위원님들께 진심으로 감사드린다”고 운을 뗐다.
이어 “오늘도 위원님들의 말씀을 진지하고 무겁게 경청했다”며 “국정감사 과정에서 해소되지 않은 부분 중 답변이 가능한 부분은 추후 파악해 법원행정처장을 통해 답변드리도록 하겠다”고 말했다.
그러면서 “사법부 구성원들은 국민의 기대와 요구가 무엇인지 세심하게 살펴서 미흡한 부분을 개선하겠다”며 “겸허한 마음과 굳건한 소명의식으로 본연의 사명을 다 하겠다”고 밝혔다.
조 대법원장은 “앞으로 남은 각급 법원에 대한 국정감사와 종합감사가 내실 있게 진행될 수 있도록 법원 구성원 모두 성실하고 진지한 자세로 임하겠다”고 말했다.
끝으로, 그는 “국정감사에서 보여준 위원님들의 열정과 노고에 경의를 표한다”며 “위원장님과 위원님들의 앞날에 평안이 항상 가득하길 기원한다. 대단히 감사하다”는 것으로 말을 마쳤다.
