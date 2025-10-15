[헤럴드경제=김주리 기자] 이언주 더불어민주당 최고위원이 캄보디아 내 한국인 납치 및 감금 사태와 관련해 강경한 입장을 드러냈다.

이 최고위원은 15일 최고위원회의에서 “대부분의 국제 마피아들은 중국인 출신”이라며 “중국인 무비자 입국 문제를 점검해야 한다”고 말했다.

이날 이 최고위원은 “(캄보디아 범죄 조직은) 단순히 캄보디아 내부 외국인 범죄 조직이 아니다”라며 “소말리아 해적과 유사한 일종의 산적 같은 범죄 조직으로 규정해야 한다”고 말했다.

이어 “캄보디아를 단속하고 토벌한다고 해도 풍선 효과로 인해 인근 동남아 태국 등으로 (범죄 조직이) 흘러 들어갈 가능성이 굉장히 많다”며 “그렇게 되면 우리 국민을 대상으로 한 범죄가 계속 이어지고 이런 범죄자들이 다시 또 우리나라로 흘러 들어올 가능성도 배제할 수 없다”고 했다.

또 “중국인 무비자 문제는 이재명 정부가 아닌 윤석열 정부에서 추진하고 결정해왔던 정책”이라며 “이 부분도 추이를 지켜보며 불법 체류자 문제에 대해 제대로 한번 점검하고 문제가 있다고 생각하면 재고할 필요가 있다”고 덧붙였다.

이 최고위원은 “캄보디아는 매우 친중적인 국가이기 때문에 중국 마피아들이 캄보디아에 흘러 들어와서 암약하는 게 아닌가”라며 “외교 당국이 캄보디아뿐 아니라 중국에 대해서도 요구해 자국 범죄자들을 송환하고 책임지는 등 단속하도록 이야기해야 된다”고 강조했다.