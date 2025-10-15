[헤럴드경제=홍태화 기자] 8월 통화량이 56조원 가깝게 늘어났다. 약 1년 5개월 만에 최대 폭 증가다.

15일 한국은행이 공개한 ‘통화 및 유동성’ 통계에 따르면 8월 평균 광의 통화량(M2 기준·평잔)은 4400조2000억원으로 전월보다 1.3%(55조8000억원) 많았다. 증가율과 증가 폭 모두 작년 3월(1.5%·58조4000억원) 이후 최대다.

넓은 의미의 통화량 지표 M2에는 곧바로 현금화할 수 있는 단기 금융상품이 포함된다. 현금, 요구불예금, 수시입출금식 예금(이상 M1) 외 머니마켓펀드(MMF), 2년 미만 정기 예·적금, 수익증권, 양도성예금증서(CD), 환매조건부채권(RP), 2년 미만 금융채, 2년 미만 금전신탁 등이다.

경제주체별로는 기업(+25조9000억원)과 가계·비영리단체(+16조9000억원), 기타금융기관(+10조4000억원) 등에서 M2 유동성이 증가했다.

현금·요구불예금·수시입출식 예금만 포함하는 좁은 의미의 통화량 M1(1312조8000억원)도 전월보다 1.5%(19조9000억원) 늘었다.