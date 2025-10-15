15일 ‘산업 전반의 성공적 AX 확산’을 위한 MoU 체결 ‘원팀’으로 AI 핵심기술·인프라 기반 제조·산업 AX 본격 지원

[헤럴드경제=박혜림 기자] 과학기술정보통신부·산업통상자원부·중소벤처기업부가 ‘AI 대전환’(AX·AI Transformation) 확산을 위한 공동 대응체계를 구축한다. 제조업을 비롯한 산업 전반에 인공지능(AI) 활용을 촉진해, 국가 경쟁력 강화와 AI 3대 강국 도약의 발판을 마련하겠다는 구상이다.

과기정통부·산업부·중기부는 15일 서울 종로구 국가과학기술자문회의 대회의실에서 ‘산업 전반의 AX 확산을 위한 업무협약(MoU)’을 체결했다.

이번 협약은 AI 기술을 산업 현장에 폭넓게 도입해 부가가치를 창출하고, 국가와 기업 경쟁력을 높이기 위한 취지다.

배경훈 과기정통부 부총리는 “AI 대전환은 단순한 기술 혁신을 넘어, 국가 경쟁력과 미래 번영을 좌우하는 국가적 생존전략”이라며 “이번 업무협약은 AI 핵심기술과 인프라를 기반으로 산업 전반의 AX 확산을 앞당기고, AI 스타트업과 함께 글로벌 신시장을 여는 중요한 전환점이 될 것”이라고 역설했다.

최근 AI 기술의 발전 속도가 빨라지면서 산업 구조 전반이 급격히 바뀌고 있다. 그러나 현장의 AI 도입률은 아직 낮은 수준에 머물러, 정부가 중소기업과 산업계를 대상으로 적극적인 지원에 나설 필요성이 제기돼왔다. 이에 제조·산업 AX의 주관 부처인 과기정통부, 산업부, 중기부는 각 부처의 전문성과 정책 역량을 결합해 산업 분야 전반에서 AI 활용 생태계를 조성하기로 뜻을 모았다.

이번 업무 협약의 주요 내용은 ▷산업 전반의 AX 역량 강화 및 핵심기술 내재화 ▷AI 벤처·스타트업과 중소·소상공인의 AI 기술사업화 및 현장 맞춤형 AX 기술개발 지원 ▷지역 핵심 산업군 중심의 AX 생태계 조성 지원 ▷AI 관련 국정과제의 차질 없는 이행을 위한 적극적 지원 등이다. 세 부처는 이외에도 산·학·연 협력 채널을 마련해 지역과 현장, 국민이 체감할 수 있는 성과 창출에도 긴밀히 공조한다는 방침이다.

정부는 이번 협약을 통해 AX 핵심 기술 연구부터 산업 현장 적용, 스타트업 확산까지 이어지는 ‘AX 전주기 지원 체계’를 구축하게 될 것으로 보고 있다. 특히 기업 규모나 지역에 관계없이 AI 활용 기반을 확보할 수 있을 것으로 기대 중이다.

아울러 세 부처간 업무협약 체결을 계기로 관계부처와 국가AI전략위원회도 산업별 전문성과 AI 기술을 융합하기 위한 협력 체계를 강화한다. 임문영 국가인공지능전략위원회 상근 부위원장은 “향후 위원회 산하 제조 TF를 구성해 AI 기반 산업 대전환을 중점 지원해 나가겠다”고 말했다.

배 부총리는 이날 업무 협약식에서 “과기정통부는 AX 확산의 가속화를 위해 AI 기본 역량 구축 및 내재화에 박차를 가할 것”이라고 공언했다.

김정관 산업부 장관도 “인구 감소, 생산성 정체, 중국의 기술추격 등 우리 산업이 당면한 위기를 극복하기 위해서는 AI 대전환이 유일한 해법”이라면서 “산업부는 관계부처 및 국가AI전략위원회와 긴밀히 소통하고 협력해 유기적이고 실효성 높은 제조AX 정책을 추진해 나가겠다”고 말했다.

한성숙 중기부 장관도 이번 협약식이 “AI 벤처·스타트업에게는 새로운 성장의 기회를, 중소·소상공인들은 미래 경쟁력을 확보할 수 있는 중요한 계기가 될 것”이라고 강조했다.