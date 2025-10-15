12월까지 소노 홈페이지에서 판매 프리미엄 구매시 자녀 패스도 제공

[헤럴드경제=강승연 기자] 대명소노그룹 소노인터내셔널은 25/26 동계 시즌을 맞아 혜택을 강화한 비발디파크 스키 시즌패스 판매를 시작한다고 15일 밝혔다.

이번 시즌패스는 동계 시즌에 스키·보드 장비 대여 50% 할인을 비롯해 강습 20% 할인, 스노위랜드 30% 할인, 직영 식음업장 10% 할인 혜택을 상시 제공한다.

‘스마트’ 상품은 구매자 본인에 한해 오션월드, 삼악산 케이블카 1회 입장 혜택이 주어진다.

‘프리미엄’ 상품은 자녀와 함께하는 혜택을 대폭 확대했다. 올해부터 만 19세 미만 자녀라면 인원 제한 없이 무료로 시즌패스 혜택(발급비 1인 5만원)을 제공한다.

특히 구매자 본인뿐만 아니라 시즌패스 혜택을 받은 자녀들도 오션월드와 삼악산 케이블카를 무제한으로 입장할 수 있으며, 스노위랜드 또한 5회 입장 가능하다.

시즌패스 구매는 소노호텔앤리조트 공식 홈페이지를 통해 진행된다. 10월 15일부터 11월 9일까지 특가 판매 기간, 11월 10일부터 12월 31일까지는 정상가 판매 기간으로 운영된다. 모든 시즌패스 혜택은 시즌 내 시설별 1일 1회 사용 가능하다.

소노인터내셔널 관계자는 “25/26 동계 시즌은 가족과 함께 시간을 보내며 더욱 큰 혜택과 즐거움을 누릴 수 있도록 상품을 기획하게 됐다”고 전했다.