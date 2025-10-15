16일부터 ‘세븐셀렉트 캐시미어 니트’ 판매 4월 패션 PB 출시 후 매출 전년 대비 20%↑

[헤럴드경제=강승연 기자] 편의점 세븐일레븐이 업계 최초로 캐시미어 니트를 PB(자체브랜드)로 선보인다고 15일 밝혔다.

오는 16일부터 한정 수량으로 판매되는 ‘세븐셀렉트 캐시미어 라운드 니트’ 6종은 프리미엄 소재인 캐시미어를 활용했다. 가격은 합리적으로 3만2900원에 책정했다. 적당한 두께감으로 활용성을 높였고, 남녀 모두 입을 수 있는 3가지 사이즈(M·L·XL)로 준비했다. 색상은 블랙과 그레이 2가지다.

세븐일레븐은 지난 4월 첫 패션 PB 상품으로 ‘세븐셀렉트 프리미엄 코튼 티셔츠’를 출시했다. 이후 PB 양말 8종과 언더웨어류 등을 추가로 내놨다. 그 결과 지난 4월부터 현재까지 패션 카테고리 매출이 전년 동기 대비 20% 늘었다. 특히 20~30대에서 50% 이상의 이용률을 보였다.

세븐일레븐이 티셔츠, 양말, 언더웨어 등 기본 패션 아이템을 선보이는 이유는 편의점의 특성과도 맞닿아있다. 편의점은 뛰어난 접근성을 기반으로 하는 대중적인 쇼핑 채널로서, 일상 생활 속 누구나 부담없이 구매할 수 있는 상품으로 채널의 장점을 극대화하는 전략이라는 설명이다.

세븐일레븐은 내달 30일까지 카카오페이머니로 캐시미어 구매 시 20% 할인해 준다. 향후 겨울 시즌 대비 의류 상품도 지속적으로 선보일 예정이다.

이서훈 세븐일레븐 생활용품팀 패션담당 MD는 “편의점이 먹거리를 넘어 라이프스타일까지 제안하는 생활 플랫폼으로 도약 중인 만큼 업계 최초로 고급 소재인 캐시미어가 함유된 의류 상품까지 기획하게 됐다”며 “최근 고물가 상황이 이어지며 ‘가심비’가 쇼핑 트렌드로 자리 잡은 만큼 합리적인 가격에 우수한 의류 상품을 만날 수 있도록 편의점 패션 장르 개척에 힘쓸 것”이라고 말했다.