김교흥 의원, “유정복 인천시장은 당장 중단해라” 촉구

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]최근 한국 대학생이 살해된 캄보디아로 인천광역시가 청소년들로 구성된 의료봉사단을 파견하는데 대한 비판의 여론이 확산되자, 다급하게 잠정 중단했다.

이는 김교흥 국회의원이 한국 청년이 죽임을 당한 캄보디아로 인천 청년들을 파견하려는 등 사지로 밀어넣는 행위를 하고 있는 유정복 인천시장은 이를 당장 중단하라는 비난에 대한 조치이다.

김교흥 의원은 지난 14일 캄보디아에서 한국 청년이 살해됐고 실종신고가 속출되고 있는 상황에서 유정복 시장은 우리 청년들을 대거 캄보디아 사지로 밀어넣고 있다고 지적했다.

김 의원에 따르면 캄보디아 현지 범죄 단체들은 취업 준비 중인 우리 청년들에게 취업이나 고수익을 보장한다는 미끼로 현지로 부른 후 감금, 협박, 강제노동을 시키며 범죄에 이용하고 있다.

지난 7월 캄보디아 박람회에 다녀오겠다며 출국했던 우리나라 대학생이, 한 달 만에 현지에서 고문당하고 숨진 비극적인 일이 발생했다.

실종신고도 전국에서 급증하고 있다. ‘살려달라’, ‘감시받고 있다’, ‘2000만원을 보내면 풀려난다’라는 말을 끝으로 연락이 끊긴 자식을 찾는 부모님들의 신고가 광주, 충북, 전주, 제주 등 전국적으로 쏟아지고 있다.

8월말 기준 캄보디아 실종·납치의심 신고 건수는 330건에 달한다.

김 의원은 “이런 상황에 인천시는 스스로 인천 청년들을 사지로 몰아넣고 있다”며 “심지어 인천 청년 글로벌 의료봉사단 파견지역은 대학생의 시신이 발견된 곳과 동일한 캄보디아 깜뽓 지역”이라고 강조했다.

이에 따라 유 시장은 캄보디아 모집 계획을 당장 취소하고 인천 시민 중에서 현재 캄보디아 실종 사례가 있는지부터 확인 할 것을 강력히 촉구한다고 김 의원은 주장했다.

비난의 여론이 확산되자, 오는 12월 예정이던 ‘인천 청년 글로벌 의료봉사단’파견을 잠정 중단하기로 결정했다.

이번 사업은 청년층의 국제교류 기회를 확대하고 글로벌 현장에서의 의료·보건 봉사 경험을 지원하기 위한 신규 시책으로, 의료 관련 전공 대학생 및 청년 20명을 선발해 캄보디아 일원에서 의료봉사 및 공공보건 지원활동을 실시할 예정이었다.

시는 지난 9월 29일부터 10월 22일까지 참가자를 모집 중이었으나 최근 외교부의‘캄보디아 여행경보 강화(신변안전 유의)’조치와 현지 치안 불안, 한국인 대상 범죄 피해 사례가 잇따른 점을 종합 검토해 중단 결정을 내렸다.

유 시장은 “무엇보다 청년들의 안전과 보호가 최우선이기에 관계기관 협의 하에 사업을 중단하기로 결정했다”고 밝혔다.