[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강남구(구청장 조성명·사진)가 ‘제1회 세계청소년백일장 신나, 쉼나!’를 개최한다.

11월 1일 오전 10시부터 오후 4시까지 강남일원독서실과 대청공원 일대에서 진행되는 이번행사는 국내‧외 국적 청소년이 함께하는 전국 최초의 기초지자체 주관 백일장이다.

이번 백일장은 국내에 거주하는 외국 국적 청소년들도 함께 참여할 수 있다.

행사 명칭 ‘신나, 쉼나’는 강남일원독서실 이용 청소년들을 대상으로 한 공모를 통해 선정된 문구다. ‘신나는 즐거움과 쉼의 여유를 함께 누리는 축제’라는 의미를 담고 있으며, 청소년이 제안한 아이디어가 공식 슬로건으로 채택된 만큼 이번 행사의 상징성을 더한다.

백일장에는 9세부터 18세까지(2016년생~2007년생) 국내‧외 국적 청소년 누구나 참여할 수 있다. 행사 당일 현장에서 글쓰기 주제가 제시되며, 시 또는 수필 중 한 편을 작성해 제출하면 된다. 포스터의 기재된 QR코드를 통해 10월 17일까지 사전 신청을 할 수 있으며, 행사 당일 현장 접수도 가능하다. 참가자는 신분 확인을 위해 학생증이나 여권을 지참해야 한다.

구는 우수작 64편을 선정해 강남구청장상 등을 수여할 예정이다. 이날 행사장에는 글쓰기 대회 외에도 22개의 테마별 체험부스, 공연 이벤트, 가족 참여형 플리마켓, 경품 행사 등이 마련된다. 특히, 뉴욕핫도그, 꼬치구이, 과일탕후루, 슬러시 등 1300인분의 간식을 무료로 제공하는 푸드트럭을 운영한다.

조성명 강남구청장은 “세계청소년백일장은 청소년이 주인공이 되는 문학축제로, 국적과 문화를 넘어 소통하는 의미 있는 자리”라며 “앞으로도 청소년이 꿈과 재능을 펼칠 수 있는 다양한 문화·예술 활동을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.