[헤럴드경제=나은정 기자] 다음달 충남 예산에 위치한 수덕사에서 40대 미혼 남녀를 위한 만남 템플스테이 ‘나는 절로, 수덕사’가 열린다.

14일 대한불교조계종사회복지재단은 “다음달 15~16일 1박 2일간 만남 템플스테이 ‘나는 절로, 수덕사’를 개최한다”며 “이번 행사는 특별히 40대 미혼남녀를 대상으로 한 특집 프로그램으로 오랜 시간 진중한 인연을 기다려온 이들에게 더욱 뜻깊은 시간이 될 것”이라고 밝혔다.

신청 가능 연령이 40대로 확대된 것은 지난해 10월 5∼6일 서울 강북구 화계사에서 진행한 특별 기획 이후 1년여 만이다.

미혼 남녀에게 만남의 기회를 제공해 저출생을 극복한다는 목표를 내건 ‘나는 절로’는 주로 20∼30대를 미혼 남녀를 대상으로 했지만, 이번에는 만 35세부터 49세까지 신청이 가능하다.

희망자는 오는 15일 오전 10시부터 24일 오후 5시까지 조계종사회복지재단 홈페이지 공지사항의 구글폼으로 신청서를 제출하면 된다. 종교에 상관 없이 지원할 수 있으며, 심사를 거쳐 남녀 각 10명씩 선발한다.

조계종사회복지재단 대표이사 도륜스님은 “이번 ‘나는 절로, 수덕사’가 오랜 시간 진중한 만남을 기다려온 40대 청년들에게 마음의 평화와 새로운 인연을 맺는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

수덕사 주지 도신스님도 “인연의 사찰인 수덕사에서도 아름다운 만남이 많이 이뤄지길 기대한다”고 전했다.