CJ제일제당·농심·교촌 등 총출동 농식품부와 푸드트럭·부스 운영 롯데호텔 주요 행사 케이터링 주도 헬스케어 등 중소업체도 적극 지원

27일부터 다음달 1일까지 경북 경주에서 열리는 2025년 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 행사장에서 식품·외식기업들이 K-푸드를 홍보한다.

14일 정부와 업계에 따르면 식품·외식기업 가운데 CJ제일제당·농심·교촌에프앤비 등이 협찬사로 선정돼 자사 제품을 선보인다.

CJ제일제당은 비비고 컵밥과 떡볶이, 김스낵과 맛밤을 제공할 예정이다. 농심은 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’와 협업한 신라면 1만개를 협찬하고 부스를 차린다. 교촌에프앤비는 교촌치킨 치킨 제품을 제공한다.

미국에 진출한 이후 뉴욕타임스가 선정한 ‘2024년 뉴욕 최고의 레스토랑 100곳’에 포함된 ‘옥동식’은 돼지 곰탕을 선보인다. 청년다방은 떡볶이를 선보이고, 미정당은 컵 쌀국수를 제공할 계획이다. 부창제과는 호두과자를 선보인다.

이들 업체는 APEC 정상회의 미디어센터 부근에서 농림축산식품부와 푸드트럭이나 부스를 운영한다. 농식품부는 자체 푸드트럭에서 호떡을 굽고 약과를 나눠줄 예정이다. 교촌치킨과 옥동식, 청년다방도 푸드트럭을 준비한다.

유통 대기업도 성공적인 행사를 위해 힘을 싣는다. 먼저 롯데그룹은 그룹 인프라를 활용해 APEC을 적극 지원한다. 롯데호텔서울은 에드워드 리 셰프와 협업해 정상회의 오찬과 만찬을 준비한다. 시그니엘부산은 APEC 최고경영자(CEO) 서밋 환영 만찬을 맡는다.

특히 롯데호텔은 주요 행사의 케이터링을 책임진다. 행사 기간 숙소를 지원하기 위해 롯데제이티비는 크루즈 두 척을 운영할 예정이다.

대한상공회의소는 APEC 행사 기간에 포항 영일만항에서 크루즈 두 척을 경제인 숙소로 활용하기 위해 제도 등 모든 제반 사항을 준비하고 있다. ‘플로팅 호텔’인 크루즈는 APEC 행사 기간인 28일부터 4박 5일간 포항에 머문다.

롯데는 또 CEO 서밋 공식 후원사로 롯데월드타워, 롯데백화점, 롯데호텔 등 관련 사업장에서 홍보영상을 송출한다. 한국을 방문한 외국인에게 행사를 알리기 위한 전략이다.

중소기업도 지원사격에 나섰다. APEC 정상회의 공식 협찬사 세라젬은 오찬장을 비롯한 행사장의 체험 공간에 척추 관리 의료기와 헬스케어 제품을 비치해 세계 정상과 고위급 인사 등이 기술력을 경험할 수 있도록 준비할 계획이다.

다른 공식 협찬사인 청호나이스도 행사장 내 편의시설을 지원한다. 7월 인천 송도에서 열린 APEC 제3차 고위관리회의 행사장에 얼음정수기를 제공한 바 있다.

업계 한 관계자는 “유통 대기업 외에도 세계적으로 인기를 끌고 있는 K-뷰티 기업들이 세계 각국의 참석자를 대상으로 협찬에 나설 전망”이라며 “식품을 비롯한 한국 고유의 인프라와 콘텐츠를 접할 수 있는 행사가 될 것”이라고 말했다. 정석준 기자