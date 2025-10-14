통일부 국감 “대북정책, 평화 원칙 일관되게 실천” “새 정부 긴장 완화 조치로 평화 조금이나마 회복”

[헤럴드경제=신대원 기자] 정동영 통일부 장관은 14일 “정부는 평화에 대한 국민의 염원을 무겁게 새기고, 대북정책을 추진하는 모든 과정에서 평화의 원칙을 확고하고 일관되게 실천해나갈 것”이라고 밝혔다.

정 장관은 이날 국회 외교통일위원회 통일부 국정감사에서 “새 정부 출범 이후에 취한 선제적 긴장 완화 조치로 접경지역의 평화는 조금이나마 회복됐지만 아직은 가시적인 남북관계의 변화가 없어 국민들께서 걱정이 크신 것으로 알고 있다”며 이같이 말했다.

그는 먼저 “최소한의 남북관계조차 단절된 상황이 장기간 계속되고 있다”면서 “남북 간의 대화와 교류가 중단된 기간 동안 북한의 핵 능력은 고도화되고 있고, 한반도를 둘러싼 국제정세의 유동성도 심화되고 있다”고 진단했다.

정 장관은 계속해서 이재명 대통령이 광복절 경축사와 유엔총회 기조연설에서 천명한 북한 체제 존중, 흡수통일 불추구, 적대행위 불추진 등 3원칙을 거론한 뒤 “정부는 이를 토대로 긴장 완화와 신뢰 회복을 위한 노력을 일관되게 기울여 나가겠다”고 밝혔다.

또 이 대통령이 유엔총회 기조연설에서 발표한 교류·관계정상화·비핵화의 ‘E·N·D 이니셔티브’와 관련 “포괄적 대화로 적대와 대결의 시대를 종식(END)하고 평화공존과 공동성장의 새 시대를 열어가는 구상”이라며 “정부는 이 구상을 중심으로 북한을 대화의 장으로 이끌어내고 한반도 평화 증진과 남북관계 복원을 위한 노력을 지속적으로 경주해 나갈 것”이라고 말했다.

특히 “무엇보다 국민주권정부의 통일부는 국민참여, 국론통합의 대북·통일정책을 만들기 위해 노력하겠다”며 “세대와 계층을 아우르는 소통과 참여를 활성화하고 국민께서 공감하고 지지하는 대북정책을 만들어 나가겠다”고 강조했다.

이어 “국민의 대표기관인 국회와도 더욱 긴밀하게 협력하겠다”고 덧붙였다.

정 장관은 아울러 “그간 통일부는 지난 정부 시기 사실상 형해화된 남북대화·교류 기능의 복원을 추진해왔으며 현재 마무리 단계에 있다”면서 “통일부 본연의 조직과 기능을 바탕으로 평화공존과 공동성장의 한반도를 열어나가겠다”고 밝혔다.

이와 관련 통일부는 이날 윤석열 정부에서 통폐합됐던 남북회담본부를 복원하는 것을 골자로 하는 조직개편 추진 방안을 공개했다.

통일부는 조직 정원을 현재 533명에서 600명으로 증원하고 기존 기능을 통폐합했던 남북관계관리단을 폐지하고 남북회담본부를 복원해 남북 간 연락채널을 정상화한다는 구상이다.

이에 따라 본부 조직은 기존 ‘3실 3국 5관 27과 6팀’에서 ‘3실 3국 2단 4관 33과 6팀’으로 과를 확대하고, 소속기관은 1팀을 줄이는 대신 1부 1과를 늘렸다.