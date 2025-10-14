작년 말 40조 돌파 이후 9개월 만 50조 넘어 잔고 51.8조 중 평가이익(세전) 15조

[헤럴드경제=신동윤 기자] 미래에셋증권이 자사의 해외주식 잔고가 국내 증권사 중 처음으로 50조원을 넘어섰다고 14일 밝혔다. 작년 말 40조원을 넘어선 이후 불과 9개월 만에 이뤄낸 기록이다.

미래에셋증권은 고객들이 해외주식 투자로 큰 이익을 거둔 것이 핵심 요인이 됐다고 설명했다. 이달 10일 기준 해외주식 잔고 51조8000억원 가운데 고객들이 투자를 통해 거둬들인 평가이익(세전)이 15조원에 이른다는 것이다.

미래에셋증권 측은 “올해만 해도 8조원 이상의 고객 수익이 발생했다”면서 “이에 성과를 기반으로 한 해외 자산 증대의 선순환이 자리 잡았다는 평가가 나온다”고 전했다.

특히 중국 기술주가 핵심 전략으로 부각되는 등 글로벌 투자환경이 변화하는 데 발맞춰 중국 혁신기업 비중을 확대하는 글로벌 자산배분전략을 구사한 것이 수익률을 견인한 것으로 분석된다고 덧붙였다.

실제 홍콩 항셍테크는 연초 이후 44.8% 급등해 미국 나스닥 상승률(19.2%)을 크게 웃돌았다.

전날 미국 증시에서 2% 이상 변동한 종목 등을 자동 선별해 관련 뉴스를 요약 제공하는 ‘인공지능(AI) 이슈체크’ 등 AI 설루션과 디지털 자산관리 인프라를 결합한 서비스를 제공한 것도 고객 수익에 긍정적 영향을 미쳤다고 미래에셋증권은 자평했다.

미래에셋증권 관계자는 “해외주식에서의 고객 성과는 미국 중심 투자를 기반으로 중국 혁신기업에 대한 전략적 자산배분과 AI 자산관리 강화가 맞물린 결과”라며 “앞으로도 글로벌 혁신기업과 성장 시장을 반영한 자산배분 전략을 지속 확대하며 고객 수익률을 최우선으로 하겠다”고 말했다.