AI 경영 시스템 표준 ‘ISO/IEC 42001’ 인증 획득 국내 MSP업계 최초

[헤럴드경제=박세정 기자] 메가존클라우드는 자사의 인공지능(AI) 플랫폼 ‘메가존 에어 스튜디오(Megazone AIR Studio)’가 AI 경영시스템 국제 표준 ‘ISO/IEC 42001’ 인증을 획득했다고 14일 밝혔다.

메가존클라우드의 ISO/IEC 42001 인증 획득은 국내 클라우드 관리 서비스(MSP) 업계 최초다. 회사 측은 “다양한 고객과의 협업을 통해 축적한 AI 시스템 구축 경험과 이를 효과적으로 적용·운영해 온 능력이 표준화된 관리 체계로 국제적 인정을 받았다는 점에서 의미가 크다”고 설명했다.

ISO/IEC 42001은 국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC)가 제정한 세계 최초의 AI 경영시스템 표준이다. AI 시스템 개발과 운영 과정에서 발생할 수 있는 위험을 체계적으로 식별하고 관리할 수 있도록 규정하고 있다.

메가존클라우드의 ‘에어 스튜디오’는 기업 전반의 AI 활용을 통합 관리하고 확장할 수 있는 엔터프라이즈 AI 서비스 플랫폼이다. 이번 인증 획득으로 ▷고객 맞춤형 설계를 통해 글로벌 AI 서비스를 효율적으로 활용할 수 있는 역량 ▷운영 과정에서 발생할 수 있는 위험을 지속적으로 평가·관리하는 표준화된 체계 ▷개인정보보호를 포함한 엄격한 데이터 관리 정책을 통한 데이터 거버넌스 ▷AI 성능과 의사결정을 지속적으로 모니터링해 안정적이고 예측 가능한 서비스를 제공하는 운영 능력을 국제적으로 공인받았다는 평가다.

공성배 메가존클라우드 CAIO(Chief AI Officer)는 “이번 인증은 메가존클라우드가 AI 도입 과정에서 보안, 데이터 관리, 책임 있는 활용 기준을 체계적으로 마련해 온 노력의 결실로, 앞으로 고객에게 더욱 신뢰할 수 있는 AI 환경을 제공하는 기반이 될 것”이라며 “앞으로도 에어 스튜디오를 통해 모든 기업이 표준화된 관리 체계 속에서 고효율적인 AI 기술의 혜택을 누릴 수 있도록 AI 거버넌스 체계를 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편, 메가존클라우드는 2000여명의 클라우드 및 AI 기술 전문가를 보유한 AI·클라우드 기업으로, 국내외 8000여 고객사들과 디지털 전환(DX)에 협력하고 있다. 한국을 포함해 북미, 일본, 동남아, 오세아니아 등 9개국에 현지 법인을 운영하며 글로벌 시장도 공략 중이다.