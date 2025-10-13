[헤럴드경제=김보영 기자] 아이가 주차된 차량에 돌을 차 흠집을 냈지만, 부모가 아무런 조치를 취하지 않고 현장을 떠났다는 사연이 알려져 공분을 사고 있다.

13일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 ‘주차 중 아이 장난으로 인한 재물손괴, 조언 부탁드린다’는 제목의 글이 올라왔다. 작성자 A씨에 따르면 사고는 지난 3일 저녁 7시45분쯤 발생했다.

A씨는 귀가하던 중 한 아이가 주차장에서 돌을 주워 발로 차는 모습을 목격했다. 처음에는 부모가 제지할 것으로 생각했으나, 잠시 후 ‘퍽’ 하는 소리가 들렸다.

그는 “야간이라 잘 보이지 않아 혹시나 싶어 차량을 확인하러 갔다”며 “앞유리와 루프 글라스를 살펴보는 사이 부모는 남일인 거처럼 멀뚱멀뚱 지켜보다가 곧 차를 타고 현장을 떠났다”고 설명했다.

집으로 돌아온 A씨가 블랙박스를 확인한 결과, 돌이 차량에 맞아 보닛에 흠집이 생겨 있었다. A씨는 “그들은 아무 말도 없이 지켜보기만 했다. 소리도 크게 나 모를 수가 없었을 것”이라며 “왜 그냥 현장을 떠난 건지 화가 너무 난다”고 호소했다.

이후 A씨는 부모 차량 번호를 블랙박스 영상에서 확보해 연휴가 끝난 뒤 경찰에 신고했다. 그는 “찍힌 자국이 사소하게 보일 수도 있겠지만, 소중히 타는 차기도 하고 무책임한 부모 태도에 그냥 넘어가면 또 다른 피해자가 나올 거 같아서 사건 접수했다”고 말했다.

그러면서 “형사과에서 재물손괴는 나이가 어리고 고의성이 없으면 형사처벌 안 될 거라고 한다”며 “아이 나이가 어려서 여청계에서 결국 사건 접수하고 돌아와서 수사관 배정 기다리고 있는 중이다. 경찰서에서 이야기한 대로 고의성이 없다 처벌 불가능할 거 같다 이러면 그냥 끝이냐”고 답답함을 토로했다.

해당 사연을 접한 누리꾼들은 “부모의 수습 방식이 괘씸해서라도 배상받아야 한다” “부모가 몰랐을 리가 없다” “가해자가 만 10세가 안 됐다면 고의성이 입증된다고 해도 형사 처벌로 이어질 가능성은 작아 보인다. 민사로 처리할 방법을 고민하는 게 좋을 듯” 등 비판을 쏟아냈다.