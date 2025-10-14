[헤럴드경제=함영훈 기자] 에버랜드가 넷플릭스와 협업해 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 현장판을 만들어 폭발적인 인기를 얻은데 이어, 이번엔 싱어롱 버전 불꽃쇼까지 론칭했다.

마치 넷플릭스가 케데헌 애니메이션의 역대 최고 인기를 기반으로 싱어롱 극장판 까지 확장했던 것과 같은 과정이어서 주목된다.

삼성물산 리조트부문(사장 정해린) 에버랜드는 수천 발의 불꽃과 영상, 음악, 특수효과 등이 어우러진 신규 야간 공연 ‘케이팝 데몬 헌터스 싱어롱 불꽃쇼’가 연말까지 매일 밤 포시즌스가든에서 펼쳐진다고 14일 밝혔다.

지난 12일 첫 선을 보인 이번 공연에서는 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 오리지널 영상과 OST가 포시즌스가든에 마련된 길이 24m, 높이 11미터의 초대형 LED 스크린 및 이머시브 사운드 시스템 등을 통해 흘러 나오며 압도적인 몰입감을 선사한다.

약 11분간 이어지는 공연에서는 ‘골든(Golden)’, ‘하우 잇츠 던(How It’s Done)’, ‘소다 팝(Soda Pop)’, ‘유어 아이돌(Your Idol)’ 등 영화 속 히트곡들이 메들리로 흐르며, 영상 속 자막을 통해 대부분의 가사가 제공돼 관객이 함께 노래를 부를 수 있는 싱어롱(singalong) 형태로 진행된다.

특히 노래에 맞춰 발사되는 불꽃과 조명, 특수효과 등이 어우러져 콘서트 현장 못지않은 환상적인 분위기를 연출해 팬들에게 최고의 떼창 순간을 선물한다.

에버랜드는 이번 공연을 위해 기존 불꽃쇼 대비 불꽃 수량을 약 25% 늘리며 황금빛 혼문을 연상시키듯 시각적 화려함을 더욱 배가시켰다.

이번 싱어롱 불꽃쇼 공연 소식이 공개되자 SNS에서는 “콘서트 가서 떼창하는 기분을 에버랜드에서 느낄 수 있어서 너무 행복하다”, “황금빛 혼문 완성하러 가자”, “케데헌 콜라보할 때 불꽃쇼를 기다렸는데 드디어 나왔다” 등 팬들의 기대와 응원이 이어지고 있다.

한편 에버랜드가 넷플릭스와 콜라보해 지난달 26일 오픈한 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 테마존에는 매일 아침 국내외 팬들의 오픈런과 함께 지금까지 약 4만명이 다녀가며 폭발적인 인기를 얻고 있다.

이번 테마존에서는 ‘헌트릭스’, ‘사자 보이즈’, K-분식 등 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 캐릭터와 세계관을 포토존, 미션게임, 영상, OST 등 다양한 콘텐츠로 몰입감 있게 경험할 수 있다.

특히 ‘헌트릭스’, ‘사자 보이즈’의 작품 속 무대의상을 빌려입고 사진을 찍거나 현장에서 나오는 OST 음악에 맞춰 춤을 추는 팬들이 늘어나면서 테마존 일대는 마치 케이팝 콘서트 현장을 방불케 하는 분위기를 자아내고 있다.

또한 에버랜드는 오직 현장에서만 만날 수 있는 38종의 한정판 콜라보 굿즈를 순차적으로 선보이고 있는데, 테마존을 다녀간 방문객들에게 1인 1굿즈 열풍을 일으킬 만큼 높은 인기를 끌고 있다.