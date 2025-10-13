해외 취업 구인·구직글 온라인 기승 고수익, 안전한 근무환경으로 유인 일단 입국하면 얼굴 돌변, 범죄 가담

[헤럴드경제=박준규 기자] ‘각종 빚, 생활고 때문에 힘들어하시는 분들 저희 본사와 함께 새출발 했으면 좋겠습니다.’

캄보디아에서의 충격적 한국인 납치·고문 사례가 알려지면서 ‘취업 사기’ 실태도 드러났다. ①1000만원을 호가하는 월급과 ②안전하고 인간적인 근무 환경 등 달콤한 말을 앞세워 캄보디아와 태국, 중국 취업을 유인하는 글이 기승을 부린다.

한 중국 한인회 홈페이지의 구인 게시판에는 ‘해외 텔레마케터(TM) 사원 신입·경력 모집’이라는 제목의 구인 글이 올라와 있다. 캄보디아 시아누크빌, 베트남 하노이, 중국 등을 근무지로 소개하는 이런 글을 살펴보면 ‘보안상 일하기 가장 안전한 나라’, ‘(여)고정 월급제 1150만~1700만원까지’, ‘(남녀)월급+인센 월평균 1500만~3000만원’, ‘회사대표 직속 채용(한국인만 근무)’ 등의 조건이 나온다.

다른 동호회 사이트에도 비슷한 구인·구직글을 볼 수 있다. 최근 국내서 논쟁거리가 된 캄보디아 대학생 살해 사건을 의식한 듯 이런 글에는 ‘대놓고 확실하게 말씀 드립니다. 감금 폭행 같은 말도 안 되는 일 없고 쓸데없이 그런 의미 없는 짓 하지 않습니다’라고 호언장담하는 문구가 눈길을 끈다. 게다가 업무 내역 중에는 버젓이 로맨스 스캠을 의미하는 ‘로맨스 채팅’도 적어뒀다.

게시자들은 텔레그램 아이디를 올려두고 상담하라고 안내하기도 했다. 텔레그램을 통해 해당 계정으로 접속하면 해외TM을 모집한다는 또 다른 홍보 채널로 이어진다. 구글이나 SNS 등을 통해 이런 계정이 공유되고 청년들을 노린다는 게 경찰의 설명이다.

심지어 중고 거래 플랫폼 당근마켓에도 해외 취업을 홍보하는 게시글이 게재되기도 했다. 현재는 삭제된 해당 게시물은 ‘캄보디아로 서류를 전달할 사람을 찾는다. 항공권은 왕복 발급해 준다’는 안내 사항이 담겼다. 당근마켓 측은 해외 취업을 홍보하는 글은 게시할 수 없도록 운영하고 있다고 설명한다.

경찰은 이처럼 기승을 부리는 불법 구인·구직 게시글을 직접 모니터링할 방침이라고 13일 밝혔다. 서울고용노동청도 모니터링과 불법 게시물에 대한 차단 작업을 벌이고 있다.