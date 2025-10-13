1차 1071가구·2차 639가구 등 1710가구 분양가상한제 적용…풍무역세권 핵심 입지

[헤럴드경제=신혜원 기자] BS한양이 경기도 김포시 풍무역세권 도시개발사업 B2블록에 들어서는 ‘풍무역세권 수자인 그라센트 1차’를 11월 분양할 예정이라고 13일 밝혔다.

김포 풍무역세권 도시개발사업은 전체 6600여 가구 규모로, BS한양은 B2블록(1071가구)과 B1블록(639가구) 두 개 블록 총 1710가구를 순차적으로 공급할 예정이다.

먼저 분양에 나서는 풍무역세권 수자인 그라센트 1차는 경기도 김포시 사우동 173-1번지 일원에 지하 2층~지상 29층, 10개동, 총 1071가구로 조성된다. 가구 타입(전용면적)은 ▷59㎡A 261가구 ▷59㎡B 60가구 ▷84㎡A 750가구 규모다. 전 가구 소비자 선호도가 높은 판상형 4베이(Bay) 구조를 적용했다.

1차에 이어 분양 예정인 2차는 지하 2층~지상 28층, 7개동, 총 639가구로 ▷84㎡A 509가구 ▷105㎡A 130가구로 공급될 예정이다.

한강신도시·고촌·걸포북변 등 김포골드라인의 주요 역세권에 공급된 ‘수자인’ 브랜드 단지들이 각 지역에서 좋은 평가를 받고 있는 있는 가운데 ‘풍무역세권 수자인 그라센트 1차’는 수자인 벨트를 완성할 또 하나의 단지로 주목받고 있다.

풍무역세권 수자인 그라센트 1차는 분양가상한제가 적용된다. 또한 단지는 풍무역세권 내 인프라는 물론 사우동 생활권도 함께 누릴 수 있는 듀얼생활권이 강점이다. 사우동 일대는 김포시청과 법원, 대형병원을 비롯해 행정·업무·의료 시설이 밀집해 있다. 여기에 홈플러스, 이마트 트레이더스 등 대형 상업시설이 들어서 있어 편리한 생활 여건을 갖췄다.

또한 사우동에는 안양 평촌, 서울 노원 중계동 학원가에 버금가는 김포 최대 규모 학원가가 조성돼 있다. 여기에 인근에 추진 중인 김포재정비촉진지구와 영상문화복합산업단지인 한강시네폴리스 개발까지 예정돼 있다.

단지는 풍무역과 사우역을 걸어서 이용할 수 있으며, 풍무역에는 지하철 5호선 연장이 추진 중으로 향후 김포골드라인의 혼잡 문제를 개선하고 서울 주요 지역으로의 접근성이 크게 개선될 것으로 예상된다.

이 외에도 김포 일대에는 지난 7월 예비타당성 조사를 통과한 수도권광역급행철도(GTX)-D 노선과 걸포북변역의 인천2호선 연장(계획) 등이 추진되고 있다. 단지는 LG사이언스파크를 비롯해 다수의 대기업이 자리잡은 마곡지구와의 접근성도 뛰어나다.

한편 단지가 들어서는 풍무역세권 도시개발사업은 김포의 주거 및 상업기능 강화와 서울 접근성 개선을 목적으로 풍무역 북측에 총 6599가구의 주거시설과 생활기반시설들이 공급되는 미니신도시급 사업이다. 주거·상업·메디컬 등 복합기능을 갖춘 자족형 미니신도시로 조성되며, 약 1만7000명 규모의 인구가 계획돼 있다.