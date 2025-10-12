“국감 때 기업증인 출석 최소화”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 당정대(여당·정부·대통령실)가 12일 추석 연휴를 마치고 개최한 고위당정협의회에서 이번 주 내로 종합 부동산 대책을 발표하기로 의견을 모았다.

박수현 더불어민주당 수석대변인은 이날 오후 국회 소통관 기자회견장에서 고위당정 백브리핑을 열고 “당정은 최근 서울 및 경기도 일부 지역의 주택시장 동향을 논의했으며, 시장 상황을 엄중하게 모니터링해야할 필요성에 대한 인식을 공유했다”며 이같이 전했다.

앞서 당정대는 서울 총리공관에서 추석 연휴 이후 첫 고위당정협의회를 열었다. 이날 협의회엔 더불어민주당 정청래 대표와 김병기 원내대표, 김민석 국무총리, 강훈식 대통령실 비서실장 등이 참석했다.

당정은 이날 회의에서 주택시장 안정을 위한 근본적이고 종합적인 대책이 필요하다는 공감대를 형성했으며, 구체적 방안에 대해 당정이 함께 고민해 나가자는데 뜻을 모았다.

이와 관련해 박 수석대변인은 “주택시장 불안은 서민 주거 안정을 해치고 가계부담 증가, 소비위축 등으로 경제 전반의 활력을 저해할 수 있는 국가적 현안인 만큼 당정이 높은 관심대 갖고 상황을 예의주시하며 현안 해결을 위해 머리를 맞대기로 했다”고 설명했다.

박 수석대변인은 브리핑 이후 기자들과 만나 부동산 대책 발표 시점을 묻는 말에 “아주 민감한 사안이기 때문에 방향과 방안에 대해선 일체 언급하는 것이 부적절하다는 말씀을 드린다”면서 “정부가 이번 주 내 적절한 시간에 발표할 것으로 정해졌다는 말씀을 드린다. 구체적인 날짜는 말씀드리지 않겠다”며 말을 아꼈다.

또한 이날 당정대는 13일부터 시작되는 국정감사에서 기업인의 부담을 최소화하기로 했다. 박 수석대변인은 “내일(13일)부터 시작되는 국감이 대한민국 정상화와 민생회복을 위한 국감이 되도록 해야한다는데 의견을 모았다”며 “특히 기업이 관세대응 회복과 성장에 효과적으로 대응할 수 있도록 기업인의 증인 출석 최소화를 위한 당의 역할을 확인했다”고 말했다.

이어 박 수석대변인은 “꼭 필요한 경우 CEO 대신 실무자가 출석해도 되는 경우가 더 있는지 면밀히 살펴보기로 했다”고 덧붙였다.