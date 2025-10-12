[헤럴드경제=고재우 기자] 최근 5년간 정부의 과학장학금 지원을 받고도 의학 계열 등 이공계 이외로 이탈한 인원이 ‘300명’을 훌쩍 넘는 것으로 나타났다.

‘과학 인재’ 이탈이 심각한 수준으로 나타나면서 이들에 대한 처우 등 대책 마련이 시급하다는 지적이 나온다.

12일 이상휘 국민의힘 의원이 과학기술정보통신부(과기정통부)로부터 제출받은 자료에 따르면 최근 5년간 정부의 과학장학금을 받은 학생 중 316명이 의학 계열 등으로 이탈했다.

장학금 수혜 후 과정 중도 포기, 졸업 후 비이공계 종사 등으로 이들은 장학금 환수 대상자로 분류됐다.

과학 인재들이 의대 등 다른 분야로 이동하는 것은 의사와 비교할 수 없는 처우 때문인 것으로 예상된다.

실제로 정부가 최근 공개한 ‘의사 인력 임금 추이’에 따르면 상급종합병원부터 의원급까지 근무 중인 의사 인력 9만2570명의 평균 연봉은 3억100만원(2022년 기준)이었다.

특히 의원급 개원의 중에서도 안과(6억1500만원), 정형외과(4억7100만원), 이비인후과(4억1300만원), 마취통증의학과(3억9100만원), 내과(3억6700만원) 등으로 소득이 높았다.

이 의원은 “국가가 어렵게 키운 과학 인재가 의대 등 다른 분야로 문을 두드리는 현실은 두뇌 엑소더스의 전조”라며 “국내 이공계 인재 유출 대응과 인재 양성 체계 구축이 시급하다”고 지적했다.

이어 “정부는 단순히 숫자 채우기 식 인재 양성이 아니라 현장과 연계된 실질적인 지원과 인센티브 체계를 마련해야 한다”고 덧붙였다.