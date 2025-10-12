[헤럴드경제= 박영훈 기자] “너무 유치하다” “출연료 값도 못 한다” 등 나오자마자 혹평이 쏟아졌던 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘다 이루어질지니’가 공개 이후 국내에서 1위를 이어가며, 네이버 커뮤니티까지 들썩이게 하고 있다.

‘다 이루어질지니’는 주연 배우 회당 출연료만 3억원가량에 회당 20억원 수준의 제작비가 투입된 올해 하반기 넷플릭스 최대 기대작이다.

작품성에 호불호가 크게 갈렸는데도 불구하고 흥행에는 성공한 것으로 보인다.

12일 업계에 따르면 네이버 개방형 커뮤니티 서비스인 오픈톡 내 개설된 ‘다 이루어질지니’ 오픈톡방엔 이날 저녁 누적 방문자 수가 99만명에 달했다. 사상 최대 방문자 수일 정도로 관심이 뜨겁다.

100만명에 육박하는 사용자들이 오픈톡을 통해 ‘다 이루어질지니’ 감상 후기나 배우들에 관한 이야기로 소통하고 있는 셈이다.

‘다 이루어질지니’는 지난 3일 공개된 이후 넷플릭스 ‘오늘 대한민국의 톱(TOP)10 시리즈’ 1위를 한 번도 놓치지 않고 있다. 동남아시아 등에서도 넷플릭스 인기 콘텐츠 상위권을 차지하고 있다.

공개 직후 하루 만에 OTT 순위 집계 사이트 플릭스패트롤의 데일리 글로벌 차트에 5위로 진입했고, 이후 3위로 순위를 올렸다. 극장·OTT 통합 차트 키노라이츠에서도 1, 2위를 오가고 있다.

‘다 이루어질지니’는 천여 년 만에 깨어난 램프의 정령 지니(김우빈)와 감정을 잃어버린 인간 가영(수지)이 세 가지 소원을 두고 펼치는 판타지 로맨틱 코미디다.

넷플릭스는 추석 연휴를 노려 지난 3일 첫날 13부작을 한꺼번에 공개하는 전략을 택했다.

화제성과 별개로 드라마를 향한 시청자 평가는 다소 냉담하다. ‘태양의 후예’ ‘미스터 션샤인’ ‘도깨비’ ‘더 글로리’ 등을 쓴 김은숙 작가의 로맨스 복귀작으로 주목받았지만, 작품성에서 박한 점수를 받고 있다.

‘킬링타임으로 제격” “가볍게 보기 좋은 드라마”라는 평도 있지만, 한편에선 “너무 유치하다” “과도한 개그 코드” “기대했는데 실망스럽다”는 혹평도 쏟아졌다.

냉담한 평가에도 불구하고 ‘다 이루어질지니’가 화제를 끌면서 넷플릭스의 지배력은 더욱 강화될 전망이다.

넷플릭스는 국내 최초로 구독률 50%의 벽을 깼다. 올해 상반기 국내 OTT 이용자 절반 이상이 넷플릭스를 구독하고 있는 것으로 나타났다. 단일 플랫폼이 국내서 구독률 50%의 벽을 깬 건 넷플릭스가 처음이다.

이같은 막강한 지배력을 바탕으로 이용료를 올리고 있다. 넷플릭스가 온라인동영상서비스(OTT) 가운데 월 이용료가 가장 비싸다. 그런데도 많은 이용자는 다양한 볼거리를 이유로 넷플릭스를 선택하고 있다.