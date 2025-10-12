[헤럴드경제(칠곡)=김병진 기자]경북 칠곡군은 지난 11일 약목중학교 운동장에서 주민 800여명이 참석한 가운데‘제2회 약목면 한마음 체육대회 및 주민화합 콘서트’를 개최했다.

이날 행사에는 김재욱 칠곡군수와 정희용 국회의원을 비롯해 지역 기관단체장이 참석해 주민들과 인사를 나누고 행사 관계자들을 격려했다.

이번 행사는 약목면 체육회(회장 장정희), 청년협의회(회장 홍성국), 약목면(면장 심재충)이 공동 주최·주관하고 약목면 이장협의회(회장 길경우)가 후원했다.

체육대회는 면민들이 함께 즐길 수 있는 생활체육 종목과 전통놀이 중심으로 구성돼 남녀노소 누구나 참여할 수 있는 지역 축제로 진행됐다.

행사에서는 가야금 연주와 풍물놀이 공연으로 흥겨운 분위기를 더했으며 이어진 투호·고무신 던지기, 줄다리기 등 경기에서는 마을별 응원 열기가 뜨거웠다.

오후에는 지역가수 공연과 면민 노래자랑이 이어지며 세대와 세대가 함께 어우러지는 소통의 무대가 펼쳐졌다.

김재욱 칠곡군수는“이번 체육대회가 약목면의 화합과 단결을 다지는 뜻깊은 자리가 됐다“며 ”주민이 함께하는 지역 공동체를 위해 군에서도 지속적으로 협력하겠다”고 말했다.