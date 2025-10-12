[헤럴드경제=고은결 기자] 경찰이 최근 캄보디아에서 연달아 발생한 한국인 상대 범죄에 맞서 ‘코리안데스크’ 설치 등 총력 대응에 나선다. 초국경 범죄 대응 합동작전도 펼친다.

경찰청은 오는 23일 여의도 콘래드호텔에서 캄보디아 경찰과 양자회담을 열고 코리안 데스크 설치를 위한 업무협약(MOU) 체결과 경찰관 파견 등을 논의한다고 12일 밝혔다.

코리안 데스크는 해외 공관이 아닌 경찰에 직접 파견 가 한인 대상 범죄를 전담하는 경찰관이다. 경찰은 2012년 필리핀에 코리안 데스크를 처음 설치했다. 경찰은 캄보디아 현지 상황을 점검하고 수사 공조를 강화하기 위해 국가수사본부장의 캄보디아 방문도 추진 중이며, 인터폴과 아세아나폴 등 국제 경찰기구와의 초국경 범죄 합동작전도 전개할 계획이다.

아울러 경찰은 국제 공조수사 인력을 30명 보강할 방침이다. 경찰은 “우리 국민의 생명과 안전을 지키고 불안감을 해소하기 위해 경찰의 국제공조 역량을 총동원해 대응할 것”이라고 했다.