[헤럴드경제=고은결 기자] 월요일인 13일 전국이 대체로 흐리고 중부 지방과 경북 북부 동해안·북동 산지에 가끔 비가 내릴 전망이다. 오전부터는 경북 중·북부로, 오후부터는 남부 지방으로 비가 확대되겠다.

제주도는 아침부터 오후 사이 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다. 13∼14일 이틀 동안 강원 영동에는 50∼100㎜의 비가 예보됐는데 많게는 120㎜ 이상 쏟아지는 곳도 있겠다. 이 밖에 예상 총강수량은 경기 남부와 강원 영서, 충청권, 전북 20∼70㎜, 경상권 20∼60㎜(많은 곳 경북 북부 동해안·북동 산지 80㎜ 이상), 서울·인천·경기 북부와 광주·전남 10∼50㎜다. 서해5도는 13일 하루 5∼20㎜의 비가 오겠다.

아침 최저기온은 14∼20도로 예년보다 높겠고, 낮 최고기온은 16∼27도로 예년과 비슷하거나 조금 높을 것으로 보인다. 동해안에서는 바람이 순간 초속 15ｍ 안팎으로 강하게 불겠다. 동해안과 제주도 해안을 중심으로 너울로 인한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위와 방파제를 넘는 곳이 있겠으니 해안가 안전에 유의해야겠다. 미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전국이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.