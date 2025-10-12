코스피 중소형주 상승률, 시장 수익률 밑돌아

[헤럴드경제=고은결 기자] 대형 반도체주가 랠리를 이어가며 코스피가 사상 최고치 행진을 보이는 가운데, 중소형주를 보유한 투자자들은 풍요 속 빈곤을 느끼고 있다. 종목 규모별로 수익률 편차가 심하며, 특히 중소형주는 시장 수익률을 밑돌고 있는 것으로 나타났다.

12일 한국거래소에 따르면 코스피는 지난 10일 전 거래일보다 1.73% 오른 3610.60에 장을 마치며 지난해 말(2399.49) 대비 50.5% 상승했다.

시가총액 상위 1∼100위권의 대형주로 구성된 코스피 대형주 지수는 올해 들어 54.7% 상승해 코스피 수익률을 넘어섰다. 해당 지수를 구성하는 100개 종목 중 지난해 말 대비 상승한 종목은 87개로 하락 종목(11개) 수의 8배에 달했다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 반도체주의 상승세가 두드러졌다. 삼성전자는 올들어 주가가 5만3200원에서 9만4400원으로 77%, SK하이닉스는 17만3900원에서 42만8000원으로 146% 급등했다.

반면 코스피 시총 상위 101위∼300위 종목으로 구성된 중형주 지수는 올들어 32.8% 올라, 코스피 수익률(50.5%)을 밑돌았다. 중형주 지수를 구성하는 200개 종목 중 72%에 해당하는 144개 종목이 올랐고, 25%에 해당하는 50개가 하락했다. 중형주 내 하락 종목 비율(25%)은 대형주 내 하락 종목 비율(11%)의 2배를 넘었다.

특히 코스피 소형주 지수는 올해 들어 16.8% 상승에 그쳤다. 같은 기간 코스피 상승률(50.5%)을 밑돈 데 이어, 코스피 대형주(54.7%) 및 중형주 상승률(32.8%) 대비로도 모두 부진했다. 여기에 코스피 소형주 지수를 구성하는 541개 종목 중 33%에 해당하는 179개 종목이 지난해 말 대비 주가가 하락했다. 이는 코스피 대형주 내 하락 종목 비율(11%)의 3배에 달한다.

증권가에서는 반도체를 제외한 업종의 3분기 실적 모멘텀이 불투명한 상황에서 당분간 중소형주의 뚜렷한 반등은 기대하기 어렵다는 관측이 나온다. 이웅찬 iM증권 연구원은 “미국 트럼프 정부의 관세 부과 이후 공개되는 3분기 실적의 경우 자동차와 철강 업종 등의 실적이 부진할 것으로 보인다”며 “반도체주에 대한 쏠림 완화는 쉽지 않을 것”이라고 말했다.