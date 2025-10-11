[헤럴드경제=홍태화 기자] 캄보디아 검찰이 중국인 3명을 한국인 대학생 살인 혐의로 재판에 넘겼다.

11일(현지시간) 캄보디아 국영 AKP 통신에 따르면 전날 캄보디아 깜폿지방검찰청은 살인과 사기 혐의로 A(35)씨 등 중국인 3명을 구속기소 했다. 지난 8월 캄보디아 깜폿주 보꼬산 인근에서 20대 한국인 대학생 B씨를 살해한 혐의다.

깜폿지검 대변인에 따르면 B씨는 지난 8월 8일 차 안에서 숨진 채 발견됐다. 이 차에 함께 있던 A씨 등 중국인 용의자 2명은 곧바로 체포됐다. 현지 경찰도 사망 확인서에 B씨 사인을 ‘고문으로 인한 심장마비’라고 작성했다.

이후 현지 수사 당국은 범행 현장으로 추정되는 보꼬산 인근 빌라를 급습했으며 30대 중국인 공범을 추가로 검거해 구속했다.

B씨는 지난 7월 17일 가족에게 “현지 박람회에 다녀오겠다”고 말한 뒤 캄보디아로 출국했고 이후 행방이 묘연했다.

B씨 가족은 조선족 말투를 쓰는 협박범에게서 5000만원이 넘는 돈을 요구받자 한국 경찰과 외교부에 신고한 것으로 알려졌으나, 캄보디아 내무부는 이날 당국은 어떠한 정보도 접수하지 않았다고 밝혔다.