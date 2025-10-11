[헤럴드경제=함영훈 기자] 글로벌 아웃도어 브랜드 노스페이스는 올해로 10주년을 맞은 사회공헌 프로젝트 ‘노스페이스 에디션(The North Face Edition)’의 기념 행사를 오는 14일까지 일정으로 서울 영등포 타임스퀘어 1층 아트리움에서 진행중이라고 밝혔다.

‘노스페이스 에디션’은 2015년 시작된 착한 소비 프로젝트로서, 소비자가 제품을 구매하면 수익금 일부를 국제구호개발 NGO인 월드비전에 기부해 국내·외 다양한 지역의 사람들을 보호하고 있다.

이 프로젝트의 주요 파트너사인 월드비전에 따르면, 지난 10년간 ‘노스페이스 에디션’을 방문한 고객 중 총 3844명이 월드비전의 정기 후원자로서 새로운 기부 활동에 참여해 16만5988명에게 도움을 주었다. 식수 지원으로 6개국 9개 지역의 8만7143명에게 깨끗한 물을 제공했고, 식량 지원으로 2개국 2개 지역의 7만8845명에게 기아 해소와 생계 안정을 지원했다.

케냐, 잠비아, 캄보디아, 우간다, 탄자니아, 방글라데시, 콩고 등 다양한 국가에서 월드비전을 통해 진행된 이와 같은 구호 활동은 단순한 기부를 넘어 개발도상국 지역사회의 지속가능한 미래를 열어가며, 기업과 소비자가 함께 만들어낸 사회적 가치 창출의 대표 사례로 평가받는다.

이번 행사 기간 동안 4000번째 정기후원자가 탄생했다. 노스페이스는 오는 21일 스타필드 안성에서도 이 캠페인을 벌인다.

지난 4일에는 꾸준한 기부와 선행 활동으로 잘 알려진 아티스트이자 노스페이스 홍보대사인 션(Sean)이 이 행사에 참여해 ‘나눔’을 주제로 한 토크 콘서트를 진행하고 착한 소비의 의미를 팬들과 함께 직접 나누는 특별한 소통의 시간도 가졌다.

또한, 장애인 보조기술 스타트업 ‘캥스터즈’가 개발한 휠체어 전용 유산소 운동 장비 ‘휠리엑스(Wheely-X)’ 체험존이 운영되어 행사장을 찾은 시민들의 큰 호응을 얻기도 했다.