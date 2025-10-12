‘3조’ 넘어선 시총, 증권가 목표주가↑ 반도체 패키지 전문가 이춘흥 대표 영입 크레센도PE, 리캡 이후 엑시트 숨고르기

[헤럴드경제=심아란 기자] 반도체 장비 기업 HPSP가 수장을 교체하자 증시에서 몸값을 나날이 끌어올리고 있다. 최대주주인 사모펀드(PEF) 운용사 크레센도에쿼티파트너스(이하 크레센도)가 작년 말부터 타진해 온 매각 작업을 성사시킬지 주목되고 있다.

12일 한국거래소에 따르면 코스닥 상장사인 HPSP는 이달 들어 시가총액 3조원대를 돌파했다. 지난해 11월 장중 3조2000억원대를 기록한 이후 1년여 만에 최고치에 근접해졌다. 10일 종가 기준으로 1년새 가장 높은 몸값을 기록 중이다.

시장에서는 HPSP의 대표이사 교체 소식에 주목하고 있다. 지난달 말 HPSP는 글로벌 반도체 패키지 분야 전문가로 손꼽히는 이춘흥 박사를 신임 대표이사(CEO)로 내정했다. 오는 11월 주주총회와 이사회를 거쳐 이 박사를 대표이사로 선임할 계획이다.

이 신임 대표 내정자는 최근까지 인텔(Intel)에서 수석부사장을 역임하며 패키지 테스트 기술 개발 조직인 ATTD(Assembly Test Technology Development)를 총괄하며 파운더리 경쟁력을 구축한 인물로 평가 받는다. 여기에 세계 3대 외주패키징·테스트(OSAT) 기업 JCET STATS ChipPAC 그룹에서 최고기술책임자(CTO)와 CEO 직함을 달았던 것은 물론 재임 중 5년간의 적자를 1년 만에 흑자로 돌린 경영 성과를 올렸다.

반도체 후공정 분야에서 경력을 쌓은 수장이 합류하자 증권가에서는 HPSP의 기업가치 개선 가능성을 언급하고 있다. NH투자증권은 “CEO 선임을 통해 후공정까지 사업 영역을 확대하겠다는 방향성을 보여주고 있다고 판단한다”며 목표 주가를 4만원으로 제시했다. 10일 종가는 3만6550원이다.

HPSP는 고압수소어닐링(HPA) 장비를 제조하는 반도체 전공정 사업에 주력해 왔다. 올해 미국의 관세 등 매크로 불확실성이 커지면서 HPSP를 비롯한 반도체 전공정 업체는 전반적으로 실적과 주가 약세를 피하지 못했다. 다만 내년에 미국을 중심으로 주요 파운드리 업체의 선단 공정 투자 확대가 예상되면서 경영 성과 개선이 기대되고 있다.

이춘흥 HPSP 대표 내정자는 “앞으로 HPSP가 글로벌 시장에서 독보적인 기술력을 더욱 강화하고 HBM 수요 폭증으로 더욱 중요해진 후공정 분야에서도 기술력을 갖출 수 있도록 노력할 계획”이라고 밝혔다.

몸값 재평가에 힘입어 매각도 급물살을 탈지 관심거리다. 크레센도는 연초부터 HPSP 매각에 속도를 내다가 리캡(자본재조정)을 통해 인수금융을 일으켜 투자금을 회수한 이후 숨고르기에 돌입했다. 불확실한 경영 환경 속에서 HPSP 몸값이 저평가됐던 만큼 최적의 매각 시점을 기다려 왔다.

매각 대상은 크레센도가 보유한 HPSP 경영권 지분 약 39%다. 시가 기준 지분가치는 1조2000억원에 육박하고 있다. HPSP의 전신은 풍산 자회사인 풍산마이크로텍의 장비사업팀으로 크레센도가 2017년 300억원이 미만에 인수했다. 2022년 코스닥에 상장시켰으며 당시 밸류는 4900억원대였다.

HPSP는 올해 상반기까지 매출액 882억원, 영업이익 473억원을 기록했다. 전년 동기와 비교해 각각 35.6%, 47.8% 성장했다. 같은 기간 순이익은 359억원으로 0.4% 증가했다. 2분기 중 일부 장비 매출이 조기 인식된 만큼 3분기에는 예년 대비 일부 감소하고 4분기에 정상화 수준의 회복이 예상되고 있다.