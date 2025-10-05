[헤럴드경제=김보영 기자] 추석 연휴를 맞아 일본 여행을 떠난 국내 관광객들이 많은 가운데, 일본에서 인플루엔자(독감) 유행이 전국적으로 발생해 우려가 커지고 있다.

5일 NHK 등에 따르면 일본 후생노동성은 지난해보다 한 달 빨리 인플루엔자 유행이 시작됐다고 밝혔다. 이는 과거 20년간 두 번째로 빠른 ‘유행 시점 진입’에 해당한다.

후생노동성에 따르면 지난달 22~28일 전국 정점 의료기관 3000곳에서 보고한 인플루엔자 환자는 4030명으로, 각 의료기관당 1.04명으로 집계됐다. 이는 유행기 진입의 기준치인 의료기관당 1명을 넘어선 것이다.

지역별로는 오키나와(의료기관당 8.98명)가 가장 많았고, 도쿄(1.96명), 가고시마(1.68명) 등에서도 발병률이 높게 나타났다.

인플루엔자는 통상 12월부터 이듬해 3월까지 유행하는데, 지난해에는 11월 초 유행이 시작돼 12월 말 정점을 찍은 뒤 올해 4월까지 이어진 것과 달리 올해는 지난해보다 한 달 빠르게 확산했다.

의료계에서는 이른 인플루엔자 유행의 원인으로 지난 여름 이어진 폭염을 꼽고 있다. 여름 내내 에어컨을 가동하고 환기가 잘 안 되는 실내에 머물면서 감염 위험이 높아졌다는 것이다.

또한 오사카·간사이 국제박람회(엑스포) 등 대규모 행사가 열리면서 외국인 관광객들이 대거 일본을 찾으면서 인플루엔자가 확산됐을 가능성도 있다고 후생노동성은 설명했다.

도쿄에서는 총 61건의 집단 감염 사례가 보고됐고, 집단 감염으로 인해 46개 학교가 휴교에 들어갔다. 이는 전년 동기 대비 3배에 달하는 수치다. 일본의 학교보건법은 인플루엔자 감염 학생이 발생한 경우 증상 발현 후 최소 6일간 등교 정지를 권고한다.

후생노동성은 “손을 자주 씻고 마스크를 착용하며, 환기를 자주 하는 등의 방역 수칙을 지켜달라”고 당부했다.