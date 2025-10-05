[헤럴드경제=김보영 기자] 지난달 미국 이민세관단속국(ICE)의 대규모 한국인 구금 사태가 발생했던 미국 조지아주 서배너 지역이 잇단 공장 폐쇄로 대량 실업 사태를 맞았다.

3일(현지시간) 애틀랜타 저널 컨스티튜션(AJC)에 따르면, 인터내셔널 제지 공장은 지난달 30일 조지아주 서배너와 라이스보로에 위치한 공장 2곳을 폐쇄했다. 두 공장 모두 현대차 메타플랜트가 있는 메트로 서배너 지역에 위치해 있다.

이들 공장은 90년 동안 서배너의 풍부한 삼림 자원을 이용해 종이 상자와 포장재 등을 생산해왔다. 서배너는 목재 운반 트럭이 일반 승용차보다 많을 만큼 목재 산업이 발달한 곳이다. 조지아주 제조업에서 목재 관련 업종이 차지하는 비중은 6%에 달한다.

하지만 재활용 기술 발달과 인터넷 사용 증가로 종이 사용이 감소하면서 제지 업종도 타격을 받았다. 90년 된 공장 시설 노후화도 폐쇄 이유로 꼽힌다. 조지아 삼림위원회의 데본 다트넬 위원장은 “제지 공장 폐쇄는 우리에게 심각한 타격”이라고 말했다.

이번 공장 폐쇄로 기술자, 공장 운영자, 중간관리자 등 임직원 1100명이 일자리를 잃었다. 동시에 공장에 목재를 납품해온 삼림 및 벌목업 종사자 5만2000여명도 타격을 입을 전망이다. 나아가 토지 소유주, 삼림 관리자, 벌목공, 목재 운반 차량 운전자, 자동차 수리업체 등도 영향을 받게 된다고 AJC는 전했다.

조지아주는 목재산업에 대한 추가 지원 또는 다른 공장으로 용도 전환을 앞두고 고민하고 있던 터에 지난해 현대차그룹 메타플랜트 공장이 서배너 지역에 들어섰다.

현대차 공장 덕분에 이 지역에는 창고 및 물류센터가 지어지고 있으며, 주택 판매도 활성화되고 있다. 현대차 및 관련 업종은 2031년까지 이 지역에 1만5000개의 일자리를 창출할 것이라고 AJC는 보도했다.

그러나 지난달 4일 이민세관단속국(ICE)이 현대차-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장에서 단속을 벌이며 300명 이상의 한국인을 체포하면서 차질이 빚어지게 됐다.

이 지역의 버디 카터 하원의원은 배터리 공장 완공을 위한 한국인 기술자들의 조기 귀국을 희망한다고 전했다. 카터 의원은 “그들(한국인)이 돌아오길 바란다. 미국 내 배터리 공장 완공 및 배터리 생산·운영을 위한 직원 교육에 그들이 필요하다”며 “그들의 미국 입국이 허용된 이유가 바로 그것”이라고 말했다.