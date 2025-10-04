5년간 탈모 환자 2.7% 증가 2030세대 비중 37.6% 차지 KAIST 교수 개발 샴푸 불티

[헤럴드경제=정태일 기자] “탈모환자 3명 중 1명 이상이 2030세대”

젊은층 탈모환자 비중이 심상치 않다. 30대 환자가 50대보다 많을 정도다. KAIST 석좌교수가 중심이 돼 개발한 ‘탈모샴푸’가 출시 1년 만에 100만개 생산을 돌파한 것도 2030세대 탈모 스트레스가 늘고 있다는 점과 무관치 않다.

4일 국회 보건복지위원회 김예지 의원이 건강보험심사평가원에서 제출받은 자료에 따르면 탈모로 병원을 찾은 환자 수는 2020년 23만4780명에서 지난해 24만1217명으로 5년간 약 2.7% 늘었다.

이 통계는 건보가 적용되는 원형탈모 등으로 병원을 찾은 환자 수를 집계한 것이다. 노화나 유전적 요인으로 인한 탈모, 미용 목적상의 치료를 받은 경우를 포함하면 탈모환자는 더욱 많을 것으로 추산된다.

지난해 기준 나이별로는 40대가 5만4724명으로 가장 많았고, 30대 5만1619명, 50대 4만6913명, 20대 3만9079명, 60대 이상 3만3167명, 20세 미만 2만168명 순이었다.

특히 2030세대의 비중이 전체의 37.6%를 차지해 탈모환자 3명 중 1명 이상이 청년에 해당됐다.

2020년 대비 2024년 기준 탈모 환자의 총진료비는 약 322억8000만원에서 389억5000만원으로 20.7% 증가했다.

탈모 질환별로는 지난해 기준 원형탈모가 17만2090명으로 전체 환자의 73%를 차지했다. 남성형 탈모증은 2만4518명, 기타 비흉터성 탈모는 2만8561명이었다.

김예지 의원은 “탈모는 단순히 미용의 문제가 아니라 전반적인 삶의 질과 직결된 질환”이라며 “나이와 성별 특성에 맞춘 맞춤형 예방정책과 탈모 치료 지원책 마련이 필요하다”고 밝혔다.

이처럼 탈모환자가 증가하고 2030세대가 높은 비중을 차지하고 있는 점은 이해신 KAIST 화학과 석좌교수가 개발한 ‘탈모샴푸’에 대한 관심으로도 이어지고 있다. 이 교수가 창업한 KAIST 스타트업 폴리페놀팩토리는 지난해 4월 탈모 샴푸 그래비티를 출시했다. 그래비티는 출시 직후 ▷론칭 109시간 만에 전량 완판 ▷17차례 예약판매 전량 품절 ▷올리브영 내 39분 완판 및 카테고리 1위 달성 ▷네이버 탈모샴푸 검색량 1위 등의 기록을 세웠다. 출시 1년 만에 100만개 생산을 돌파했다. 하루 평균 2740개가 판매되며 누적 매출도 188억원을 기록했다.

탈모 고민이 많은 3050세대를 정조준해 개발된 이 샴푸는 이 교수가 오랫동안 연구해 온 폴리페놀 기술을 접목했다. 폴리페놀은 접착력이 매우 강하고 공기와 만나면 색상이 변하는 특징을 갖고 있다. 이 교수는 세계 상위 1%의 논문 인용률을 가진 폴리페놀 최고 전문가로 꼽힌다. 특허 성분인 ‘리프트맥스’가 샴푸 과정에서 모발에 순간적인 보호막을 형성해 손상된 큐티클층 사이로 빠져나가는 모피질의 간충 물질을 보호하며 축 쳐지고 가늘어진 모발을 힘 있게 잡아주는 것이 제품의 원리다.