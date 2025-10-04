[헤럴드경제=함영훈 기자] 추석에는 K-헤리티지와 첨단기술이 동원된 미디어아트를 모두 즐길 것으로 보인다. 이미 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 열풍속에 서울 삼성동 파도 광고가 케데헌 8경에 올랐을 정도로 첨단기술과 예술의 결합은 한국을 대표하는 아이콘 중 하나가 되었다.

특히 부산, 제주, 여수, 강릉 등에 미디어아트 전용 미술관, 아르떼뮤지엄을 운영하고 있는 디스트릭트는 아르떼뮤지엄의 성공을 기반으로 미국 뉴욕 록펠러 센터까지 진출해 추석연휴 미국을 달구고 있다. 국내 아르떼뮤지엄은 추석연휴 중에도 많은 방문객을 맞이할 것으로 보인다.

▶서울 아트코리아랩, 공공 미디어아트= 포문은 문체부와 재단법인 예술경영지원센터 산하 아트코리아랩이 열었다. 아트코리아랩은 서울 중구청 및 명동스퀘어와 협력해, 11월 30일까지 명동 신세계백화점 외벽에 설치된 LED 미디어월(신세계스퀘어)에서 ‘서울시 중구’를 주제로 한 3편의 초대형 3D 아나모픽 미디어아트 작품을 선보이고 있다. 지난 1일 이 예술벽을 열었다.

이번 전시는 아트코리아랩이 운영하는 ‘예술-기술 융합 지원사업 수퍼 테스트베드’의 공동 프로젝트 과정을 통해 기획되었다. 기술 교육부터 창작 실험, 결과 공유에 이르기까지 전 과정을 지원받은 신진작가들이 서울 도심 한복판의 초대형 플랫폼을 통해 시민들과 예술적 경험을 공유하고 사회적 가치를 창출한다는 점에서 의미가 크다.

총 7명의 신진작가가 참여한 이번 프로젝트에서는 남산, 명동, 충무공 이순신을 주제로 한 세 편의 3D 아나모픽 미디어아트 작품을 공동 제작했다. 서울 중구의 핵심 키워드를 활용해 지역의 과거와 현재를 역동적으로 담아내며, 공간과 예술, 기술이 만나는 색다른 시각 경험을 제시한다.

▶평창 모나용평= 올림픽 개최지 강원도 평창의 모나용평은 발왕산 자락에 위치한 미디어아트 전시관을 새롭게 단장하고, 최근 ‘이나트(INART)’라는 이름으로 재개관했다.

‘이나트’는 빛과 상상이 만나 다채로운 감각을 깨우는 예술 공간이다. 빛·소리·향이 어우러진 미디어아트가 방문객의 감각을 일깨우고 특별한 경험으로 안내한다. 자유롭게 거닐며 즐길 수 있는 체험형 전시부터 조용히 몰입할 수 있는 공간까지, 관람객들은 탐험·마법·자연의 빛 아래 반짝이는 예술의 여정을 경험할 수 있다.

이번 재개관은 아트놈과 손희수 등 국내 예술가들이 참여해, 디지털과 아날로그가 어우러진 감각적인 작품 연출에 초점을 맞춘 것이 특징이다. 서로 다른 장르의 예술이 발왕산의 자연 풍광과 어우러지며, 관람객들에게 한층 깊은 몰입 경험을 선사할 예정이다.

한편, 모나용평은 재개관을 기념해 ‘숨바꼭질 프로젝트’ 이벤트를 9월 22일부터 10월 12일까지 진행한다. 손희수 작가의 ‘Clay Mini Art’를 모티브로 한 참여형 프로그램으로, 리조트 곳곳에 숨겨진 작품을 찾으며 소소한 행복을 발견하는 체험을 제공할 예정이다.

▶제주 시에나= 제주의 하이엔드 호텔 더 시에나 프리모가 국내 호텔 최초 연중 상시 운영 야외 미디어 파사드의 두 번째 신규 콘텐츠를 최근 공개했다.

더 시에나 프리모 호텔은 지난 7월부터 국내 최초 연중 상시 운영되는 대형 미디어 파사드 쇼를 선보이고 있으며, 호텔 외벽을 폭 44m의 거대한 스크린으로 재 탄생시켜 압도적인 스케일과 몰입감 넘치는 미디어 아트를 공개해 큰 화제를 모은 바 있다.

9월부터 가을 시즌을 맞아 추가로 공개된 두번째 콘텐츠 역시 더욱 다이내믹한 영상미와 장대한 스토리라인을 선보였다.

새롭게 공개된 미디어 파사드 쇼는 가을과 추석, 대자연을 그려낸 스토리텔링으로 펼쳐진다. 가을 계절의 낭만으로 시작해 동심 가득한 모험을 거쳐, 이국적인 대자연의 풍요로움으로 이어지는 서사가 폭 44M의 거대한 호텔 외벽에 상영된다.

영상에서는 단풍으로 물든 가을 숲, 노을진 풍경, 둥근 보름달 등 가을의 풍경들이 폭발하듯 쏟아져 나온다. 호텔 외벽을 따라 자라나는 덩굴과 흐드러지는 단풍이 클래식한 르네상스의 건축미와 어우러지며 가을날 대 자연 속을 여행하듯 낭만과 몰입감을 선사한다. 드넓게 펼쳐진 황금빛 들판과 포도밭, 풍요로운 이탈리아 자연의 색채가 호텔 외벽에 물든다.