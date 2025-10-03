“국가적 재난 사태에 공무원 연휴 반납…예능 방영 전면 보류해야”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 송언석 국민의힘 원내대표는 3일 국가전산망 장애 담당인 행정안전부 공무원이 투신해 사망한 것과 관련해 “삼가 고인의 명복을 빌며 유족들께 심심한 애도의 뜻을 전한다”고 밝혔다.

송 원내대표는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에 “연휴 첫날 이런 비통한 소식이 전해져 마음이 무겁다”라며 이같이 적었다.

그는 “지금은 국가적인 재난 상태”라고 “공무원들이 사태 복구를 위해 연휴를 반납하면서 비상근무를 하고 있고, 그런 가운데 담당 공무원이 사망하는 비극까지 일어났다”고 말했다.

송 원내대표는 이어 이재명 대통령 부부가 5일 JTBC 예능 ‘냉장고를 부탁해’에 출연하는 것에 대해 “대통령 부부가 TV 예능 프로그램에 나와 웃는 모습을 비추는 것은 대단히 부적절하다”고 밝혔다.

그는 “재난 상황이 모두 수습되고 시스템이 완전히 복구되고 나서 예능에 출연해도 늦지 않다”며 “대통령실과 방송사에 방영 전면 보류를 요청한다”고 말했다.