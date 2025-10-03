길게는 10일의 긴 추석 연휴 시작 연휴 끝나면 2026년 수능 D-30 자연·인문계 모두 ‘탐구’ 공부 집중 생활 패턴 유지·아침 기상 시간 유의

[헤럴드경제=김용재 기자] 수능이 40여일 남은 가운데 10일 간의 긴 추석 연휴가 시작됐다. 현시점에서의 학습 패턴과 주기는 수능 당일 점수 상승과 하락에 큰 영향을 주기 때문에 긴 연휴 기간을 활용하는 것이 중요하다. 전문가들은 이번 연휴를 ‘수능 대박’의 기반을 다지는 기반으로 삼아야 한다고 조언한다.

3일 교육계에 따르면 2026학년도 대학수학능력시험은 41일 남은 상황이다. 수험생은 긴 연휴동안 생활 패턴이 무너지지 않게 주의해야 한다. 추석연휴가 끝나면 수능 D-30일인 10월 14일이 다가온다.

10일 간의 긴 추석 연휴 “과도한 전자기기 사용 주의해야”

입시업계에서는 수험생의 생활 패턴이 무너지는 가장 큰 이유로 과도한 전자기기 사용과 늦은 수면 시각, 그리고 9월 모의평가 결과에 대한 실망감과 불안감인 것으로 분석했다.

이투스 교육평가연구소는 추석 연휴에도 평소의 생활 패턴을 유지하는 것이 중요하다고 강조했다. 현재는 수시 원서 접수가 끝나고 논술 평가가 진행되고 있기에 대학 진학에 대한 기대감과 학습 집중력이 무너지지 않는 것이 중요한 원칙이다.

또 학습량을 늘리는 것이 성적을 올릴 수 있는 가장 정직한 방법이기에 가능하면 정해진 학습 공간에서의 학습 시간 패턴을 그대로 유지해야 한다. 실제 수능 시간표에 맞춰서 학습·식사·취침 습관을 조정하고 특히 오전 시간대에 집중력을 유지하는 훈련이 필요하다.

이수경 이투스 교육평가연구소 컨설팅고문은 “고득점을 노리는 수험생은 추석 연휴 기간에 고난도 문제 풀이에 집중해야 한다”며 “결국 시간 압박을 어떻게 이겨내는가도 핵심이므로 고난도 연습과 더불어 실전 모의고사를 통한 시험 운영 연습을 병행하는 것이 효과적”이라고 조언했다.

9월 모평 자연·인문 계열 모두 ‘탐구 초비상’…“집중 공부 필요”

9월 모평으로 ‘비상’에 걸린 탐구 영역에 대한 공부도 집중적으로 해야 한다. 지난달 3일 시행된 9월 모평 채점결과 과학탐구 2등급 이내 인원이 작년 9월 모의평가 대비 35%나 감소한 것으로 나타났기 때문이다.

이는 자연계 학생들의 ‘사탐런 현상’(자연계 학생이 인문계 사회탐구를 지원하는 것)에 따른 것이다. 11월 13일 치러지는 본 수능에서도 과탐과 사탐의 1∼2등급 인원 격차는 상당할 것으로 예상된다.

특히 이번 9월 모의평가에서 과탐 응시생은 전년 대비 25% 감소했지만 사탐 응시생은 32% 증가했다. 사탐 응시율은 68.21%로 역대 최고치를 갈아치웠다.

종로학원은 “과탐 응시생의 수시 수능최저등급 확보에 초비상이 걸린 상황”이라면서 “사탐도 고득점자 수가 많이 증가할 것으로 보여 실수 하나로 원하는 등급을 받지 못할 것이라는 불안이 커질 수 있다”고 말했다.

이어 “인문계든 자연계든 추석 연휴 기간 탐구 영역에 대한 대응전략을 잘 짜야 한다”며 “특히 자연계 학생들은 긴 연휴를 활용해 더 강도 높은 학습을 할 필요가 있다”고 강조했다.

휴식도 신경 쓸 필요 있어…“아침 기상 시간 유지·실전 문제 풀이해야”

휴식과의 균형도 중요하다. 이만기 유웨이교육평가연구소장은 “추석 연휴에는 수험생에게 아침 기상 시간을 유지하는 것이 가장 핵심이라고 할 수 있다”라면서 “이것만 해결된다면 평소보다 학습 밀도가 높아져 연휴 특훈 모드가 가능할 것”이라고 말했다.

이어 “연휴 동안에는 자율적인 시간 운영이 가능하므로 반드시 과목 실전 수능을 치러보는 것이 필요하다”라면서 “시간 배정에 신경 쓰면서 문제 풀이를 진행하고 오답 정리를 진행해야 한다”고 덧붙였다.