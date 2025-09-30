[헤럴드경제=김성훈 기자] 이재명 대통령이 폭등한 식료품값에 대한 대책 마련을 관계 부처에 지시했다. 추석 명절을 앞두고 장바구니 물가 관리에 대한 정부의 의지를 강조한 것으로 풀이된다.

이 대통령은 30일 서울 용산 대통령실에서 주재한 국무회의에서 관계 부처로부터 물가 동향 및 대책 추진 현황을 보고 받았다.

이 대통령은 “식료품 물가 상승이 시작된 시점은 2023년 초인데, 왜 이때부터 오르기 시작했는지 근본적 의문을 가져야 한다”며 “(이때부터) 정부가 통제 역량을 상실한 것으로 봐야 한다”고 지적했다.

송미령 농림수산식품부 장관이 환율 문제로 수입 식료품 가격이 올랐다는 취지의 언급을 하자, 이 대통령은 “환율만으로는 설명하기 어렵다”며 “정부가 작동하지 않은 측면이 강한 것 같다”고 재차 강조했다.

이 대통령은 담합 가능성도 짚어볼 것을 언급했다. 이 대통령은 주병기 공정거래위원장에게 “(담합으로) 가격을 올려 과도한 이익을 취한 사례가 있느냐”, “독과점 기업에 대한 강제 분할을 미국에선 많이 하는데 우리나라에도 관련 제도가 있나”, “가격 조정 명령도 가능한가”라고 연거푸 질문했다. 독과점이나 담합 등 불공정 행위의 가능성을 차단하고, 발견될 경우 엄정 대응하라는 취지다.

이 대통령은 “(불공정행위 기업들의) 고삐를 놔주면 담합·독점을 하고 횡포를 부리고 폭리를 취한다”며 “조선시대 때도 매점매석한 사람을 잡아 사형시키고 그랬다. 이런 문제를 통제하는 것이 정부”라고 강조했다.

그러면서 “과일을 살 때 ‘망둥이가 뛰면 꼴뚜기 뛰듯이 한 품목의 가격이 오르면 다른 품목 가격도 같이 오른다’는 것”이라며 “이는 시장의 원리가 아니다. 물가로 인한 서민 고통을 조금이라도 줄여야 한다”고 거듭 당부했다.