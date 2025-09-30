기뢰탐색음탐기 917억, 복합감응기뢰소해장비 801억 차기 소해함 탑재시 해군, 기뢰 탐지·제거 독자적 수행

[헤럴드경제=전현건 기자] 방위사업청은 30일 LIG넥스원과 ‘기뢰탐색음탐기’와 ‘복합감응기뢰소해장비’의 체계개발 계약을 체결했다고 밝혔다.

국내 독자 기술을 통해 40여 년간 해외 기술에 의존해온 소해함 핵심 장비의 개발이 본격화될 전망이다.

계약규모는 기뢰탐색음탐기 약 917억원, 복합감응기뢰소해장비 약 801억원이다.

기뢰는 선박이 접근하면 폭발해 큰 피해를 입히는 ‘바다의 지뢰’로 설치가 간편하고 비용이 저렴해 북한도 전시 해상 도발 수단으로 활용할 수 있다.

‘바닷속 청소부’로 불리는 소해함은 음향과 자성을 최소화하는 특수 선체를 갖추고 기뢰탐색음탐기와 복합감응기뢰소해장비 등을 통해 기뢰를 탐지·제거해 해상교통로를 확보하는 특수 목적 함정이다.

기뢰탐색음탐기는 복잡한 해저 지형에서도 바닷속에 숨어 있는 기뢰를 정밀하게 조기 탐지해 함정이 안전하게 항해할 수 있도록 지원하는 장비다.

복합감응기뢰소해장비는 함정이 발생시키는 음향·자기·수압 변화 등의 신호를 인위적으로 재현해 기뢰가 실제 함정이 접근한 것으로 오인하도록 유도하고 조기 폭발시켜 항로를 확보하는 장비다.

향후 국산화된 두 장비가 개발 중인 차기 소해함(MSH-II)에 탑재되면 해군은 기뢰의 탐지부터 제거까지 전 과정을 독자적으로 수행할 수 있는 기뢰 대응 능력을 확보할 전망이다.

또 이번 국산 장비 개발을 통해 축적되는 기술은 향후 차세대 무인 소해 전력 진화를 위한 기반이 될 것으로 기대된다.

방극철 방사청 기반전력사업본부장은 “소해함 핵심적인 두 장비의 국산화를 통해 해외 의존으로 겪던 기술·부품 수급 문제를 해소해 함정과 장비 간 최적화된 통합으로 작전 신뢰성을 높일 것”이라며 “국제적으로 기뢰 대응 능력에 대한 수요가 커질 것으로 전망돼 향후 방산수출 성과도 기대된다”고 밝혔다.