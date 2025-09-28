[헤럴드경제=박지영 기자] 프로야구 삼성 라이온즈가 포스트시즌 진출을 위한 ‘매직 넘버’를 단 1만 남겼다. 롯데는 시즌 70패(66승 6무)를 채우고 포스트시즌 탈락이 확정됐다.

삼성은 28일 서울 고척스카이돔에서 열린 프로야구 2025 신한 SOL 뱅크 KBO리그 키움 히어로즈와 방문 경기에서 4-2로 승리했다. 이날 승리로 시즌 73승(67패 2무)째를 거둔 삼성은 남은 2경기 가운데 한 번만 승리하거나, 4경기가 남은 6위 NC 다이노스가 한 번만 패해도 포스트시즌 진출을 확정한다.

또한 4위 삼성은 5위 kt wiz와 격차를 1.5경기로 벌리고 와일드카드 결정전 홈 어드밴티지 확보를 위한 정규리그 4위 굳히기에 나섰다.

경기 초반부터 득점권 기회마다 범타로 줄줄이 물러났던 삼성은 5회 간신히 경기를 뒤집었다. 7회초에는 선두타자 김성윤이 오석주의 초구를 공략, 오른쪽 펜스를 넘어가는 시즌 6호 쐐기 솔로포를 터트렸다. 키움은 7회말 반격에서 어준서가 시즌 6호 솔로 홈런을 날렸으나 더 따라가지 못하고 무릎을 꿇었다.

서울 잠실구장에서는 두산 베어스가 국내 에이스 곽빈의 역투를 앞세워 롯데 자이언츠를 7-2로 잡았다. 정규시즌 9위가 확정된 두산은 뒤늦게 시즌 60승(77패 6무)을 채웠다.

두산 선발 곽빈은 7이닝 동안 안타 2개(홈런 1개)와 볼넷 1로 2점만을 내주는 동안 삼진 8개를 뽑아내는 위력적인 투구로 시즌 5승(7패)을 채웠다. 두산은 1-1로 맞선 5회말 안재석의 2루타로 결승점을 냈고, 6회에는 대타 양의지의 적시타와 김기연의 1타점 내야 땅볼이 이어졌다.

롯데는 7회 빅터 레이예스가 곽빈을 상대로 솔로포를 쏘아 올리며 추격에 시동을 걸었다. 그러나 두산은 8회 2사 만루에서 제이크 케이브가 3타점 3루타를 터트려 팀 승리에 쐐기를 박았다.

롯데는 이날 경기로 시즌 70패(66승 6무)를 채우고 포스트시즌 탈락이 확정됐다. 시즌 중반 선두권을 위협하기도 했던 롯데는 지난달 12연패 늪에 빠져 중위권으로 추락했다. 이달에는 5연패와 4연패를 한 차례씩 당하며 가을야구 경쟁에서 밀렸다. 롯데의 마지막 포스트시즌 진출은 2017년이며, 2018년부터 올해까지 8시즌 연속 고배를 들었다.

한편 이날 경기에 앞서서 화강암 ‘돌’직구를 받고 은퇴 투어를 마감한 오승환은 오는 30일 대구 KIA 타이거즈전에서 은퇴식을 치른다.