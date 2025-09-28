덴마크·노르웨이·리투아니아·핀란드·프랑스·독일서 출몰 폴란드, 전투기 출격 러 “자작극 공작”

[헤럴드경제=안세연 기자] 유럽 곳곳에서 정체가 확인되지 않은 드론이 출몰하면서 러시아·우크라이나 전쟁이 북대서양조약기구(NATO·나토) 확전으로 이어질 수 있다는 긴장이 고조되고 있다. 러시아가 폴란드 등 회원국 영공을 잇달아 침범하면서 폴란드는 공군 전투기를 출격시켰다.

27일(현지시간) AP통신과 유로뉴스 등 외신에 따르면 덴마크 국방부는 전날 밤부터 이날 새벽 사이 스크뤼스트루프 공군기지와 윌란 기병연대 등 군사시설 여러 곳 근처에서 드론 활동이 포착됐다고 밝혔다.

덴마크는 드론 출몰을 이유로 22일 코펜하겐 공항, 24∼25일 올보르 등 5개 공항 운영을 일시 중단했다.

노르웨이 당국도 F-35 전투기가 주둔하는 외를란 공군기지 인근에서 드론이 여러 차례 관측됐다고 밝혔다. 노르웨이 오슬로 공항은 22일 드론 출몰에 운영을 중단한 바 있다.

리투아니아 빌뉴스 공항 측은 드론이 탐지됐을 가능성이 있어 전날 낮 12시께, 오후 7시15분께 두 차례에 걸쳐 공항 운영을 중단했다고 밝혔다.

핀란드 북부 로바니에미의 발라야소스키 발전소 상공에서도 지난 주말 드론이 목격됐다고 공영방송 윌레가 보도했다.

유로누스도 러시아에서 상대적으로 멀리 떨어진 프랑스 북서부 무르멜랑르그랑 기지에서도 지난 22일 드론이 출몰해 보안 경보가 발령됐다고 보도했다.

러시아·우크라이나 전쟁은 휴전하는 대신 확전하는 양상을 보이고 있다. 로이터·AFP통신에 따르면 28일(현지시간) 새벽 러시아는 드론과 미사일을 동원해 우크라이나에 대규모 공격을 감행했다.

이번 공격으로 12세 소녀를 포함해 최소 3명이 사망했다. 또 지금까지 최소 9명이 부상했다고 우크라이나 당국은 밝혔다. 키이우를 비롯해 우크라이나 전역에는 공습경보가 내려졌다. 밤새 키이우 상공에는 드론이 날아다녔고 대공포 사격 소리가 울려 퍼졌다. 일부 키이우 주민은 안전을 위해 지하철역으로 피신했다.

이번 공격에 대응해 이웃 국가 폴란드는 우크라이나 국경에 가까운 도시 루블린과 제슈프 인근 영공을 폐쇄하고 공군 전투기를 출격시켰다. 또한 지대공 방공 시스템을 고도의 경계 태세에 돌입시켰다.

폴란드 군은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 게시물에서 “러시아 연방의 장거리 공군 병력이 우크라이나 영토를 공격하는 활동과 관련, 폴란드와 동맹국의 항공기가 우리 영공에서 작전을 시작했다”고 밝혔다.

유럽 각국은 러시아 드론의 폴란드 영공침범 사건 이후 수상한 드론이 잇따라 목격된 것에 대해 러시아의 하이브리드 전술을 의심하고 있다.

알렉산더 도브린트 독일 내무장관은 이날 언론 인터뷰에서 특정한 조건이 충족되면 연방군이 드론을 격추하도록 하겠다고 말했다.

러시아는 이러한 주장을 모두 부인하고 있다. ‘히스테리’이자 안보 국면을 조성해 국방비 지출을 늘리려는 술책이라고 깎아내렸다.

블라디슬라프 마슬레니코프 러시아 외무부 유럽국장은 리아노보스티통신에 “유럽연합(EU)이 사회·경제적 안정을 해치고 국민 생활수준을 낮춰가며 군사비 지출의 필요성을 대중에게 설득하고 있다”고 말했다.

러시아 외무부는 헝가리 언론을 인용해 우크라이나가 격추한 러시아 드론을 수리하고 타격 장비를 장착한 뒤 폴란드와 루마니아 등지에 날려 보낼 공작을 꾸미고 있다는 의혹을 제기했다.

마리야 자하로바 러시아 외무부 대변인은 “우크라이나가 러시아와 북대서양조약기구(NATO·나토)의 전쟁 명분을 만들기 위한 자신들의 글라이비츠 사건을 준비 중”이라고 밝혔다.

글라이비츠 사건은 1939년 8월31일 폴란드군으로 위장한 독일군이 접경지역 글라이비츠(폴란드명 글리비체)의 방송국을 습격한 사건이다. 나치 독일은 폴란드에서 선제공격을 받았다고 주장하며 이튿날 폴란드를 침공했다. 결국 제2차 세계대전이 발발했다.