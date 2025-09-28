24일 기준 100.98조원…올해 초 대비 3배↑ 안보 리스크에 따른 무기 수요 증가 영향 가성비 등 앞세워 수주 릴레이 계속된 수주에 영업익 고공행진 유럽·중동 등에서 무기 추가 구매 관측

[헤럴드경제=한영대 기자] K-방산 빅4(한화에어로스페이스, 현대로템, 한국항공우주산업, LIG넥스원) 시가총액이 100조원을 돌파했다. 글로벌 안보 불확실성으로 무기 수요가 식지 않자 K-방산에 대한 시장의 기대감이 커진 것이다. 유럽, 중동 등에서 추가 무기 구매 움직임이 있는 만큼 K-방산의 상승세는 계속 이어질 전망이다.

28일 금융정보제공업체 에프앤가이드에 따르면 국내 방산 빅4 시총은 24일 기준 100조9753억원을 달성했다. 방산 빅4 시총이 100조원을 넘은 건 이번이 처음이다. 올해 1월 초(33조2822억원)와 비교했을 때 3배 이상 뛰었다. 24일 이후 90조원대로 떨어졌지만, 여전히 100조원에 육박하는 시총을 기록하고 있다.

한화에어로스페이스 시총은 55조원에 육박, 전체 시총 순위 6위에 등극했다. 올해 초만 해도 5조원대에 머물렀던 현대로템 시총은 현재 3배 이상 늘어난 20조원대이다. 한국항공우주산업(이하 KAI)과 LIG넥스원은 10조원이 넘는 시총을 기록하고 있다.

코스피 5000 시대를 기치로 내건 이재명 정부가 출범하면서 국내 주식 시장이 활황을 띄고 있는 가운데 글로벌 안보 불확실성이 K-방산 시총을 더욱 끌어올렸다. 2022년 발발된 러시아의 우크라이나 전쟁 이후 전 세계적으로 안보 리스크가 커지자 유럽을 비롯한 주요 국가들은 무기 구매를 늘렸다. 이때 K-방산은 높은 가성비와 빠른 납기 능력을 앞세워 대규모 수주에 연이어 성공했다.

한화에어로스페이스는 최근 노르웨이 국방물자청과 K9 자주포 24문을 추가 공급하는 계약을 맺었다. 이번 계약은 2017년 K9 24문, 2022년 K9 4문에 이은 3번째 계약이다. 노르웨이 육군이 K9 품질 및 실전 성능을 높이 평가해 추가 계약이 이뤄졌다. 지난달에는 베트남 정부와 K9 자주포 20문을 2억5000만달러(3500억원)에 수출하는 계약을 맺었다.

현대로템은 지난달 폴란드 군비청과 65억달러(9조원) 규모의 K2 전차 2차 이행계약을 맺었다. 이는 개별 국내 방산 수출 기준 사상 최대 규모다. KAI는 지난 6월 필리핀 국방부와 FA-50 추가 12대 수출 계약을 맺었다. LIG넥스원은 최근 3년간 중동 3개국(UAE, 사우디, 이라크)과 각각 조단위 규모의 천궁II 수출 계약을 맺는 데 성공했다.

계속된 수주에 K-방산 실적은 고공행진하고 있다. 한화에어로스페이스의 올해 3분기 영업이익 전망치는 8860억원으로 전년 동기(4772억원) 대비 85.7% 증가했다. 같은 기간 현대로템(2610억원), KAI(850억원), LIG넥스원(801억원) 영업이익은 각각 90%, 11.4%, 54.3% 오를 것으로 증권업계는 전망하고 있다.

K-방산의 활약은 계속 이어질 것으로 업계는 관측하고 있다. 유럽, 중동 등에서 지정학적 리스크를 고려해 추가 무기 구매를 검토하고 있기 때문이다. 북대서양조약기구(NATO)가 지난 6월 각국 국방비 예산을 향후 10년 동안 국내총생산(GDP) 대비 5% 수준으로 늘리는 안건에 합의하면서 NATO 회원국인 영국, 프랑스, 독일 등은 무기 구매 규모를 늘릴 가능성이 크다. 중동은 노후화 이슈로 전략자산 교체가 이른 시일에 이뤄져야 한다. 유럽, 중동에서 조단위 수주에 성공한 K-방산으로선 기회로 작용할 전망이다.

백종민 유안타증권 연구원은 “한국 방산 주요 업체들이 수출 시장에서의 성과를 바탕으로 적극적인 투자를 이어가는 등 장기적인 파트너로서 자리매김하고 있다”며 “지금 당장 수출 성과보다 본격적인 다극화 시대에 접어든 올해와 그 이후가 더 기대된다”고 평가했다.