울산 해상서 10종 3만여 마리 관찰 슴새·뿔쇠오리 등 국제보호조 포착

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 알래스카에서 번식 후 이동하는 국제보호조를 포함한 조류 10종 3만1000여 마리가 울산시 동구 방어진 해상 약 20km 지점에서 발견돼 울산이 세계적인 철새 이동경로임이 다시 확인됐다.

울산시는 지난달 8일부터 이달 6일까지 울산 새 관찰모임인 ‘짹짹휴게소’(대표 홍승민)와 울산 새(鳥)통신원, 전국 탐조인 등 60여 명이 참여한 방어진 해상탐조 중 철새들이 이동하는 것을 발견했다고 26일 밝혔다.

짹짹휴게소는 세계자연보전연맹(IUCN) 적색자료목록 취약종으로 야생에서 절멸위험성이 있는 상태인 알류샨제비갈매기 100마리, 멸종위기야생생물Ⅱ급인 뿔쇠오리 50마리를 발견해 기록했다. 짹짹휴게소는 지난해 8월에도 동해상 8km 지점에서 알류샨제비갈매기와 뿔쇠오리 등 국제보호조류 8마리를 발견했다.

또 세계자연보전연맹 적색자료목록에서 가까운 시기 내 멸종위기에 처할 수 있는 준위협종으로 기록한 슴새 2만5000마리와 붉은발슴새 1마리, 바다제비 50마리가 먹이활동을 하는 모습을 관찰했다.

슴새는 전체적으로 흑갈색이고 머리는 흰색 바탕에 가늘고 검은 줄무늬가 흩어져 있다. 갈매기보다 빠르게 수면 위로 날면서 물고기를 잡아먹는다.

붉은발슴새는 슴새 무리에 섞여서 어류와 연체동물을 먹는다. 슴새와 크기가 비슷한데 부리는 분홍색이고 끝이 검은색이다. 오스트레일리아 서남부 연안, 호주, 뉴질랜드 등에서 번식하고 5~6월 인도양과 아라비아해까지 북상했다가 8월 번식지로 돌아가기 위해 우리나라 동해 통과하는 나그네새다.

이밖에 지느러미발도요 3000마리, 북극도둑갈매기 15마리, 긴꼬리도둑갈매기 3마리, 제비갈매기 3000마리가 날아들었다. 이 무리 속에는 우리나라에는 드물게 찾아오는 붉은발제비갈매기 1마리가 영상에 담겼다.

울산 태화강과 울산만(灣)이 지난 2021년 5워 국제 철새 이동경로로 등재된 후 이번 번식조류 이동 관찰로 울산이 철새 도래지이자 이동경로임이 다시 한 번 증명됐다.

짹짹휴게소 홍승민 대표는 “울산 방어진 해상이 알래스카와 캄차카에서 번식하고 이동하는 주요 길목이라는 것을 확인하기 위해 전국 탐조인들과 연속적으로 조사활동을 진행했는데, 이번에 확인한 종과 개체수가 길목이라는 것을 증명했다”고 설명했다.