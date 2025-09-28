초단기 강수 예측 AI 모델 ‘나우알파’ 10분 간격으로 6시간 후까지 전망해 시간·비용 단축…수치예보 모델 보완 “한계점도 분명, 전적 의존은 안돼”

[헤럴드경제=안효정 기자] “기상청은 인공지능(AI) 기술에 기반한 초단기 강수 예측 모델 ‘나우알파’(NowAlpha)를 자체 개발해서 올해 5월부터 운영하고 있습니다.” (이혜숙 국립기상과학원 인공지능기상연구과장)

AI로 일기예보를 하는 시대가 열렸다. 본래 기상예보는 AI로 다루기 어려운 영역으로 꼽혀왔으나 최근 수년간 빅테크들이 적극 투자·개발하면서 AI로 기상현상을 파악하는 기술은 급속히 발전하고 있다. 한국도 이같은 경쟁에 뛰어들었다. 기업이 아닌 정부 차원에서다. 국가 연구기관이 나서서 AI 기상모델을 만든 건 우리나라가 처음이다.

지난 24~25일 제주 서귀포시 기상청 국립기상과학원에선 AI 기상모델 사용 경험과 성과를 국제사회와 공유하는 ‘세계기상기구(WMO) 인공지능 초단기 예측 시범 사업(AINPP) 워크숍’이 개최됐다. 중국과 홍콩, 태국, 미국 출신의 전문가 70여 명과 구글, 엔비디아, 마이크로소프트 등 글로벌 기업이 참석했다.

이들은 AI 기상모델을 초단기 예보에 활용해 갈수록 심화하는 극한기상으로부터 인류의 생명권·재산권 등을 지켜야 한다는 공감대를 갖고 있었다. 슈레아 구글 기상 예보 연구자는 “AI 기술로 전 세계인에게 더 나은 기상정보를 제공하고 그것을 토대로 모두가 더 나은 의사결정을 할 수 있게 돕고자 한다”고 말했다. WMO 역시 ‘모두를 위한 조기경보’(Early Warnings for All·EW4ALL)를 구현하는 데 목표를 두고 있다.

한국도 마찬가지다. 과학원이 한국과학기술원(KAIST)과 함께 나우알파 개발에 주력하는 이유다. 나우알파는 생성형 AI를 기반으로 한반도 강수 패턴을 분석해 10분 간격으로 6시간 후까지의 초단기 강수 예측 정보를 제공한다. 2014년 1월부터 2022년 12월까지 기상레이더 영상과 지상 관측자료 등의 데이터를 학습한 덕분이다.

나우알파의 최대 강점은 기상정보를 예측하는 데 시간과 비용이 매우 적게 든다는 것이다. 물론 데이터를 학습하는 데 드는 시간은 상당하다. 길게는 수개월도 걸리지만 일단 학습을 마치면 슈퍼컴퓨터보다 훨씬 빠르게 예보를 생산한다.

최재식 카이스트 교수는 “AI 모델은 계산을 하는 게 아니라 자신이 학습한 내용 안에서 바로 답을 내놓기 때문에 신속하고 자원이 굉장히 적게 든다”면서 “복잡한 방정식을 푸느라 많은 시간과 고가의 슈퍼컴퓨터가 필요한 수치예보 모델의 단점을 AI 모델이 보완하는 것”이라고 설명했다.

다만 AI 모델에 기상예보를 전적으로 의존할 수는 없다. 기후변화로 전례 없는 기상현상이 나타나 과거 자료를 토대로 미래 기상상황을 예측하기 어려운 경우가 있기 때문이다. AI 모델이 어떤 근거로 전망을 내놓게 됐는지 그 과정을 알 수 없다는 ‘블랙박스’ 문제도 한계점이다.

기상청 관계자는 “기상예보는 국민의 삶과 생명에 맞닿아 있는 만큼 가용할 수 있는 모든 데이터를 보고 판단해야 한다”면서 “수치예보 모델과 AI 모델을 상호보완재로 놓고 활용해야지 어느 하나의 모델만 독단적으로 사용할 수는 없다”고 강조했다.

기상청은 국제사회 및 글로벌 기업과의 협업·교류를 통해 나우알파 등의 기상기술을 한층 더 발전시키고 개발도상국에 예보 기술을 지원하는 등 WMO의 목표 달성에 힘을 보탤 계획이다.