‘도쿄게임쇼 2025’ 참가 OLED 폰·노트북·모니터로 게임 체험 기회 제공 차세대 폴더블·무안경 3D 디스플레이도 전시

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성디스플레이와 엔씨소프트가 세계 3대 게임쇼 중 하나인 ‘도쿄게임쇼 2025’에서 유기발광다이오드(OLED)로 신작 게임을 즐길 수 있는 체험존을 운영했다고 26일 밝혔다.

이번 ‘도쿄게임쇼 2025’는 25일부터 28일까지 일본 도쿄 마쿠하리메쎄에서 열린다.

삼성디스플레이는 체험존에 OLED가 탑재된 갤럭시S25 울트라를 비롯해 HP의 OLED 게이밍 노트북 ‘OMEN Max 16’과 QD-OLED 게이밍 모니터 ‘OMEN Transcend 32’를 비치했다.

게이머들은 다양한 OLED 기기를 통해 엔씨소프트 신작 게임 ‘리밋 제로 브레이커스(이하 브레이커스)’의 속도감 넘치는 전투액션을 즐길 수 있다.

안진호 엔씨소프트 브레이커스사업실장은 “브레이커스는 애니매이션 액선 RPG로, 탄탄한 연출과 스토리 라인, 빠른 전투액션이 특징”이라며 “풍부한 그래픽을 창작자의 의도대로 표현하고, 게이머에겐 속도감 있는 플레이를 가능하게 하는 OLED로 게임의 매력을 제대로 느낄 수 있다”고 설명했다.

통상 OLED 응답속도는 0.2ms(밀리세컨드·1000분의 1초)로, LCD(3ms)보다 15배 빠르다. 화면이 빠르게 전환될 때도 끊김이나 끌림이 없어 게이머의 몰입도를 높이고 플레이의 즐거움을 높인다.

삼성디스플레이 관계자는 “게임은 디스플레이의 화질 성능과 기술력을 가장 극명하게 보여주는 콘텐츠”라며 “엔씨소프트의 신작 게임 ‘브레이커스’를 통해 OLED만이 가능한 압도적인 게이밍 화질을 경험할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

삼성디스플레이는 ‘도쿄게임쇼’를 찾은 각국 게이머들에게 혁신 기술도 소개했다.

안팎으로 두 번 접는 ‘플렉스S’와 안으로 두 번 접을 수 있는 ‘플렉스 G’ 등 폴더블 디자인을 비롯해 ▷레이저 성형기술을 통해 곡선 디자인을 구현한 ‘라운드 OLED’ ▷스피커에 유연한 플렉시블 OLED를 적용해 스탠드형 태블릿처럼 사용할 수 있는 ‘스마트 스피커’ ▷현실감 넘치는 입체감을 구현하는 라이트필드 디스플레이(LFD) 등을 전시했다.