[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 금천구(구청장 유성훈·사진)는 독산역과 가산디지털단지역 일대를 대상으로 ‘아름다운거리 조성사업’을 본격 추진한다고 25일 밝혔다.

금천구는 지난 24일 아름다운거리 조성사업을 위해 한국산업단지공단 서울지역본부와 업무협약을 체결했다.

아름다운거리 조성사업은 산업통상자원부가 주관한 ‘2025년 산업단지 환경조성사업’ 공모에 선정돼 추진하게 됐다. 총사업비는 50억 원이며, 이 중 40%인 20억 원은 국비로 지원된다. 사업은 올해부터 2028년까지 3년간 단계적으로 진행될 예정이다.

주요 내용은 ▷독산역 및 가산디지털단지역 일대 보도 정비 ▷ 가로등 조도개선 및 경관조명 설치 ▷ 근로자와 주민이 함께 쉴 수 있는 휴게 쉼터 조성 ▷ 공개공지 녹지 정비 및 녹지 공간 확충 등이다.

유성훈 금천구청장은 “이번 아름다운거리 조성사업을 계기로 서울디지털국가산업단지(G밸리)가 청년들이 일하고 싶어 하는 활력 있는 산업공간으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다“라며, “근로자와 기업 모두가 만족할 수 있는 환경을 조성해 지역 경제 활성화에 기여하겠다”라고 전했다.