이정문 위원장 “원화기반 스테이블 코인 정책 수립”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 더불어민주당 디지털자산 태스크포스(TF)가 24일 출범했다. TF는 스테이블코인 등 디지털 자산 관련 입법을 주도하기 위해 구성됐다.

민주당 디지털자산 TF는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 발대식을 열었다. 특위 위원장인 이정문 민주당 의원은 “올해 정기국회와 연말 국회를 통해 디지털 자산 관련 법률 제정을 목표로 활동할 것”이라고 밝혔다. TF는 입법 과정에서 정부와 유관 업계 및 전문가 간담회, 입법 공청회 등을 거쳐 당 안팎의 이견을 조율할 계획이다.

이 의원은 “미국의 달러 기반 스테이블 코인 및 경쟁국의 디지털 자산 정책에 맞서 대한민국의 통화 주권을 보호하고, 원화 기반 스테이블 코인 정책을 수립할 것”이라고 설명했다.

TF 간사인 안도걸 의원은 회의 후 기자들과 만나 “피할 수 없는 금융혁신의 흐름을 빨리 수용하고 앞서 나가야 한다”며 “최대한 이른 시일 내에 입법할 것”이라고 말했다.

TF는 오는 25일 금융위원회, 금융감독원, 한국은행, 과학기술정보통신부 등으로부터 현안과 쟁점을 보고받고, 다음 달 1일에는 금융 디지털 자산 업계와의 간담회를 개최할 계획이다.