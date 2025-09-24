한국관광공사, K팝·K드라마·K푸드에 K웰니스도 담은 4인 4색 콘텐츠 공개

[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국관광공사는 글로벌 메가 인플루언서 4인과 함께 ‘한국의 끝도 없는 매력(Never Ending Korea)’이라는 주제의 K-관광 지구촌 홍보를 진행중이라고 24일 밝혔다.

이번 캠페인은 인플루언서의 독특한 시선을 통해 ‘한국’을 재해석하고, 메가 인플루언서의 5000만 팔로워들과의 쌍방향 소통으로 한국의 매력을 확산하고자 기획됐다.

2100만 명이 넘는 팬덤을 보유한 프랑스 크리에이터 시프리앵(Cyprien)은 K-컬처와 한국의 자연, 역사에 대한 영감을 담아 자전거 여행 콘텐츠를 제작했다.

서울에서 시작해 ‘2025년 APEC 정상회의’의 개최지인 경주와 울릉도 등을 잇는 여정을 선보인다. 그는 넷플릭스 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 수록곡을 부른 작곡가 ‘앤드류 최(Andrew Choi)’를 만나 전 세계인을 사로잡은 K-팝의 에너지를 자신만의 독창적인 시각으로 풀어냈다. 해당 콘텐츠는 오는 10월부터 순차적으로 공개된다.

아야티(Ayatee, 팔로워 1765만 명)는 서울·인천·대전·강릉 전국 곳곳에서 한국 드라마 속 장면을 직접 경험하는 콘텐츠를 소개했다.

최근 푸드 콘텐츠를 기반으로 글로벌 MZ세대를 선도하는 케니 송(Kenny Song, 팔로워 804만 명)은 미쉐린 셰프가 선사하는 한식 파인다이닝부터 길거리 음식까지 한국의 맛과 멋을 담았다. 뚜이다오(Thuy Dao, 팔로워 388만 명)는 합천과 제주 등 도심을 벗어난 곳에서 느낄 수 있는 한국형 치유관광의 새로운 매력을 알렸다.

제작된 영상들은 한국관광 공식 유튜브 채널 ‘Imagine your Korea’와 인플루언서의 소셜미디어 채널을 통해 만나볼 수 있다.

관광공사 김남천 관광콘텐츠전략본부장 직무대리는 “이번 글로벌 메가 인플루언서 협업은 그들의 강력한 팬덤을 한국관광 관심으로 전환하고자 하는 새로운 시도”라며, “각기 다른 매력을 가진 인플루언서의 영상 콘텐츠를 통해 한국관광의 글로벌 파급력을 더 확산해 나가겠다”고 밝혔다.