[헤럴드경제=김성훈 기자] 헌정 사상 최초로 재판에 넘겨진 ‘전직 영부인’ 김건희 여사의 첫 재판이 24일 열린다. 도이치모터스 주가조작 혐의와 통일교 금품수수 의혹 등에 대한 사법적 판단이 시작된다.

서울중앙지법 형사합의27부(부장 우인성)는 24일 오후 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의를 받는 김 여사의 첫 공판기일을 진행한다.

내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령이 10회 연속 재판에 불출석하고 있는 가운데, 김 여사는 이날 공판에는 출석한다. 김 여사는 사복을 입고 출석할 예정인 것으로 알려졌다. 형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률에 따르면, 미결수용자는 수사나 재판 또는 법률로 정하는 조사에 참석할 때 사복을 착용할 수 있다.

재판부가 언론사들의 법정 촬영 신청을 허가해 피고인석에 앉은 김 여사의 모습이 사진·영상으로도 공개될 예정이다. 다만 재판이 시작하기 전 모습만 촬영할 수 있고, 재판 진행 중에는 촬영할 수 없다.

김 여사는 2010년 10월∼2012년 12월 권오수 전 도이치모터스 회장, 이종호 전 블랙펄인베스트 대표 등과 공모해 도이치모터스 주가조작에 가담해 8억1천만원 상당의 부당이득을 취득한 혐의(자본시장법 위반)를 받고 있다.

2021년 6월∼2022년 3월 윤 전 대통령과 공모해 ‘정치 브로커’ 명태균씨로부터 합계 2억7000만원 상당의 여론조사를 무상으로 제공받은 혐의(정치자금법 위반), 건진법사 전성배씨와 공모해 2022년 4∼7월 통일교 관계자로부터 교단 지원 관련 청탁을 받고 고가 목걸이 등 합계 8000만원 상당의 금품을 수수한 혐의(특정범죄 가중처벌법상 알선수재)도 있다.

김 여사의 범죄수익은 총 10억3000만원으로 산정됐다. 특검팀은 선고 전 처분이나 빼돌리기를 막기 위해 기소와 함께 이에 대한 추징보전도 청구했다.

앞서 김 여사 측은 ‘민중기 특별검사팀으로부터 아직 증거를 공유받지 못했다’며 법원에 공판준비기일을 지정해달라고 요청했지만, 법원은 받아들이지 않았다.