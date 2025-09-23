尹 의전비서관 자녀 학폭 무마 의혹 본격 수사 1차 수사기간 종료·한달 연장…내달 말까지 지속

[헤럴드경제=차민주 기자] 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 통일교 ‘정교유착’ 의혹 규명차 24일 국민의힘 권성동 의원과 한학자 통일교 총재를 차례로 소환한다.

특검팀은 23일 언론 공지를 통해 “내일 오후 1시에 권 의원, 오후 3시 한 총재를 소환 조사할 예정”이라고 밝혔다.

양측이 출석 요구에 응하면 윤석열 정권과 국민의힘을 지원하는 대가로 각종 현안을 청탁했다는 ‘통일교 의혹’의 핵심 인물인 권 의원과 한 총재가 한날 특검 사무실 피의자석에 앉게 된다.

권 의원이 이날 오후 2시로 예정됐던 소환조사에 불응하자, 특검팀이 곧장 재소환하면서 한 총재와 조사 날짜가 겹치게 된 것이다.

권 의원 측은 이날 오전 ‘앞선 두 차례 조사로 혐의에 대해 충분히 소명했다’는 취지의 불출석 사유서를 제출한 것으로 알려졌다.

다만 특검팀은 권 의원과 한 총재 간 대질신문 계획은 없는 것으로 전해졌다.

이날 오전 구속영장이 발부된 한 총재는 서울구치소 정식 수감 절차를 마치고 6.6㎡(2평) 남짓한 독방에 수감된 것으로 파악됐다.

한 총재가 83세로 고령인 점과 심장 관련 수술을 받고서 회복 중인 점 등 건강 상태를 고려한 구치소 측 조처로 전해졌다.

한 총재는 통일교 전 세계본부장 윤모씨(구속기소)와 공모해 2022년 1월 권 의원에게 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억원을 전달한 혐의(정치자금법 위반)를 비롯해 청탁금지법 위반, 업무상 횡령, 증거인멸교사 등 4가지 혐의를 받는다.

특검팀은 2년 전에 불거졌던 전 정부 대통령실 의전비서관의 ‘자녀 학교폭력 무마 의혹’ 수사를 본격화한다.

특검팀은 최근 경기도 성남교육지원청으로부터 학교폭력대책심의위원회(학폭위) 녹취록을 비롯한 관련 자료를 제출받아 내사한 끝에 정식 수사로 전환하기로 하고 관련자 소환 절차에 들어갔다.

특검팀은 우선 오는 25일 오전 10시 학폭위 관계자를 참고인 신분으로 불러 조사할 예정이다.

해당 의혹은 김 여사가 2023년 7월 김승희 전 비서관 자녀의 학폭 사건을 무마하려고 영향력을 행사했다는 게 골자다.

당시 성남의 한 초등학교 3학년이었던 김 비서관의 딸은 두 차례 학교 화장실에서 같은 학교 2학년 여학생을 리코더와 주먹 등으로 여러 차례 때렸다.

피해 학생은 각막이 훼손되는 등 상해를 입었고, 학교 측은 김 전 비서관 딸에게 긴급선도조치로 출석정지 처분을 내렸다.

이후 피해 학생 신고로 학폭위가 열렸고, 그해 10월 학폭위는 출석정지 10일, 학급교체 등 김 전 비서관 딸에 대한 처분을 통보했다. 강제 전학 조치는 내려지지 않았다.

김 전 비서관은 그달 20일 국회 국정감사 도중 해당 의혹이 제기되자 곧바로 사퇴했다.

김 여사는 학폭 사건이 발생한 직후인 2023년 7월 20일 장상윤 당시 교육부 차관과 8분여간 통화한 사실이 드러나 김 여사가 학폭 무마에 모종의 역할을 한 게 아니냐는 의심이 일었다.

김 전 비서관은 김 여사와 2009년 고려대 언론대학원 최고위 과정을 함께 수료한 연으로 대통령실에서 근무한 것으로 알려져 있다.

한편, 특검팀은 특검법상 90일의 1차 수사 기간 만료(9월 29일)를 앞두고 한차례 수사 기간을 연장하기로 했다고 밝혔다.

김건희특검법에 따르면 특검은 정해진 기간 이내에 수사를 완료하지 못하거나 공소 제기(기소) 여부를 결정하기 어려운 경우에는 1회에 한해 수사 기간을 30일 연장할 수 있다.

23일 국무회의를 통과한 특검법 개정안이 대통령 재가를 받아 공포되면, 여기서 30일 추가 연장이 또 가능하다. 특검 재량에 따라 ‘30일씩 2회, 연장 2회’로 늘어나는 것이다.