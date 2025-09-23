[헤럴드경제=신혜원 기자] 한국국토정보공사는 한국언론진흥재단과 함께 언론인 대상 특별 연수 프로그램을 23~24일까지 이틀간 진행하고 있다고 23일 밝혔다.

이번 연수는 최근 기후변화로 인한 복합재난이 증가하면서 재난 보도의 전문성 강화 필요성이 대두됨에 따라 기획됐다. 특히 공간정보 기술을 활용한 데이터 기반 심층 보도 역량을 높이는 데 초점을 맞췄다.

연수 프로그램은 이론 교육과 현장 견학을 병행하는 방식으로 구성됐다.

김정옥 서울연구원 인공지능(AI)빅데이터랩 연구위원은 ‘공간정보 기반의 재난대응 기술 활용’을 주제로 발표했다. 김정옥 연구위원은 “공간정보는 단순히 재난 상황을 한눈에 파악하고 분석하는 시각적 언어를 넘어, 예방, 실시간 대응, 복구의 전 과정에 걸쳐 의사결정을 돕는 디지털 나침반 역할을 한다”며 “이러한 공간정보의 가치는 데이터를 지도 위에 올려 직관적인 판단을 가능하게 하는 시각화, 다양한 데이터들을 연결하는 통합성, 그리고 실시간 상황을 반영하는 실시간성에 있다”고 덧붙였다.

신방실 KBS 기상전문기자는 ‘재난재해 보도의 문제점과 개선방향’에서 현장 경험을 바탕으로 언론의 역할과 개선 과제를 제시했다. 최영준 구글뉴스랩 티칭펠로우는 ‘공공데이터와 GIS를 활용한 탐사보도’를 통해 지리정보시스템을 활용한 실제 탐사보도 방법론을 공유했다.

이어 참여 언론인들은 24일 일산 킨텍스에서 개최되는 ‘K-GEO Festa’에서 LX공사가 보유한 재난대응 기술을 관람할 예정이다.