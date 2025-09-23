[헤럴드경제(군포)=박정규 기자]군포시(시장 하은호)는 대한장애인체육회와 문화체육관광부가 추진하는 ‘2025년 우수 장애인 체육시설-장애인친화 체육시설 선정 사업’에서 송정복합체육센터(군포시 도마교동 소재)가 ‘최우수 장애인친화 체육시설’로 선정되어 문화체육관광부 장관상 표창을 수상하게 되었다고 밝혔다.

‘2025년 우수 장애인 체육시설-장애인 친화 체육시설 선정 사업’은 기존 공공체육시설의 장애인 친화성 제고와 우수 장애인체육시설 운영사례 정보 공유를 통해 체육시설에 대한 장애인 접근성 및 이용환경 개선을 통한 생활체육 활성화를 위한 사업이다.

최우수 장애인친화 체육시설 인증 동판 및 표창 수여식은 11월 중 개최될 예정이며 이에 더해 시설 관계자의 노고를 위로하기 위해 선진 시설 견학 기회가 주어진다.

송정복합체육센터는 ▷장애인프로그램 개설 ▷장애인 이용편의 ▷안전강화 및 인증 취득 ▷장애인스포츠강좌이용권 가맹 및 프로그램 제공 등 장애인들도 불편과 차별 없이 이용할 수 있는 시설을 목표로 심도 깊은 설계와 존중을 기반으로 한 운영을 통해 2024년 9월 정식 개관 이래 1년여 만에 장애인친화 체육시설 부문에서 최우수시설로 선정되는 쾌거를 이뤘다.

하은호 군포시장은 “송정복합체육센터의 최우수 장애인친화 공공체육시설 선정은 시설을 운영하고 관리하는 직원들의 노력과 장애인들을 향한 배려 정신이 빚어낸 성과”라며 “앞으로도 장애인, 비장애인 구분 없이 함께 어울리며 쾌적하게 이용할 수 있도록 시설 운영 및 개선에 최선을 다하겠다”고 했다.