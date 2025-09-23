7년전부터 명절마다 지원…총 6억 문화나눔행사 등 지역사회와 상생

시몬스가 추석 명절을 앞두고 경기도 이천시에 4000만원 상당의 생활용품을 기부했다고 22일 밝혔다.

지난 18일 이천시청에서 열린 ’행복한 동행 기탁식’에는 이종성 시몬스 생산·물류전략부문 부사장과 김경희 이천시장 등 양측 관계자가 참석했다. 이 자리에서 시몬스침대는 본사가 있는 이천시에 4000만원 상당의 생활용품을 기부하며 지역사회 공헌에 동참했다.

시몬스는 지난 2018년부터 명절마다 TV, 냉장고, 에어컨, 세탁기 등의 생활용품을 지역사회에 기탁했다. 이번 추석까지 총 15번에 걸친 선행으로 지원한 금액이 6억원을 넘는다. 이종성 부사장은 “지역과 긴밀히 상생, 협력하는 기업으로서 지역 내 이웃이 더 풍요로운 명절을 보낼 수 있게 기부를 해오고 있다”며 “이번 기부 외에도 앞으로도 이천시와 다양한 분야에서 협력을 강화해 가겠다”고 말했다. 김경희 시장도 “시몬스 덕분에 올해 전례 없이 긴 추석 황금연휴가 한층 더 의미 있고, 따뜻할 것 같다”며 “명절 때마다 지역을 위해 힘써주는 시몬스에 깊이 감사드리고 앞으로도 모범적인 지역 기관·기업 협력사례를 만들어가자”고 화답했다.

시몬스는 명절 기부 외에도 시몬스 테라스에서 2018년부터 농특산물 직거래 장터인 ‘파머스 마켓’, 문화나눔행사 ‘크리스마스 트리 및 일루미네이션 점등’ 등을 진행하며 지역사회와 동행을 실천하고 있다. 지난 20일 진행된 ‘제3회 이천청년축제’ 역시 시몬스 테라스에서 개최됐다.

또 지난해 지역사회에 1억원 상당의 매트리스를 기부했으며, 2020년엔 코로나19와 집중호우 피해를 입은 지역 농가들을 위해 1억원 상당의 지역 농산물을 구매하기도 했다.

이외에도 △이주 가정의 취업 장려를 위한 인턴십 프로그램 운영 △지역 아동센터, YMCA에 도서·의류 등 물품 기부 △시몬스 팩토리움 주변 마을 주민들과 플로깅 활동 진행 등을 진행하고 있다. 김상수 기자