KBW 2025 화상 연결 축사 “한국 아시아 블록체인 리더 자리매김 준비”

[헤럴드경제=유동현 기자] “우리(월드리버티파이낸셜)는 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 스테이블코인을 보유하고 있고 스테이블코인, 탈중앙 금융, 가상자산 분야에서 글로벌 강자가 됐습니다”

도널드 트럼프 미국 대통령의 차남 에릭 트럼프는 23일 서울 워커힐 호텔에서 열린 ‘코리아블록체인위크(KBW) 2025’ 화상 연결 축사를 통해 이 같이 밝혔다.

월드리버티파이낸셜(WLF, World Liberty Financial)은 미국 도널드 트럼프 대통령의 장남 도널드 트럼프 주니어와 에릭 트럼프가 공동 창립자로 참여한 디지털 금융 기업이다.

WLF이 발행한 거버넌스 토큰 월드리버티파이낸셜(WLFI)과 스테이블코인 월드리버티파이낸셜유에스디(USD1)은 바이낸스 등 글로벌 주요 거래소 및 업비트, 빗썸 등 국내거래소에 상장됐다.

에릭 트럼프는 “블록체인 분야에서 한국이 가지고 있는 열정과 열정은 놀랍다”며 “한국인들과 이야기할 때마다, 한국의 위대한 사람들과 이야기할 때마다 진심으로 영감을 받는다”고 했다.

그는 “당신은 가상자산을 사랑하며 이 지역의 누구 못지않게 잘하고 있으며, 그 점에 대해 매우 자랑스러워해야 한다”며 “가상자산이 빠른 속도로 지역 전체를 선도하고 있다는 법적, 제도적 틀도 잘 알고 있다”고 했다. 이어 “이러한 궤적을 통해 한국이 아시아 블록체인 산업에서 미국과 다름없이 확고한 리더로 자리매김할 준비가 되어 있음을 알 수 있다”고 했다.

에릭 트럼프는 “서울에는 경이로운 트럼프 빌딩이 있고, 앞으로 몇 년 동안 가상자산뿐 아니라 한국의 하드(Hard) 자산 측면에서도 훨씬 더 많은 일을 할 수 있기를 바란다”고 했다.